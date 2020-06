Aclaran hechos sobre presunto despido injustificado de empleado de CNDH

Ciudad de México. El ex trabajador que había denunciado ser víctima de un despido injustificado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que los hechos fueron aclarados, por lo que en realidad no fue cesado ni se le retuvo su pago.

A través de una carta divulgada hoy por el organismo autónomo, el subdirector de información del mismo, Lázaro Serranía Álvarez, se desistió de la queja que había hecho pública el lunes a través de un grupo de WhatsApp, en el sentido de que no había recibido su pago desde hacía un mes, sin haber recibido una explicación al respecto.

De igual manera, el trabajador indicó que necesitaba su paga con urgencia, porque había empezado a sentir dificultades para respirar, lo que le hacía sospechar de un posible contagio de Covid-19.

Como se informó en este diario, unas horas después de que se difundiera la queja, la directora de comunicación social de la CNDH, Alejandra Ezeta, indicó que Serranía --quien ha trabajado casi 20 años en la institución y está próximo a jubilarse-- había sido cesado y que ella asumía la responsabilidad de dicha acción.

Sin embargo, ya durante la noche de ese mismo lunes, el organismo público desmintió el supuesto despido y afirmó que no se le había retenido el pago al trabajador afectado, sino que éste “se ha negado a pasar a recoger su cheque (quincenal) en el área de Recursos Humanos”.

En la misiva divulgada este miércoles, el trabajador calificó la denuncia hecha por él como un “acto impulsivo, sin certeza y derivado de los dichos de mi directora general, Alejandra Ezeta”, aunque aclaró que su actuación estuvo motivada “por temor frente a mi situación laboral”.

Serranía indicó: “toda vez que se ha aclarado a satisfacción, y que nunca fui cesado ni se me retuvo pago alguno, ni se me ha privado de mis derechos laborales y de seguridad social, me desisto completamente de lo señalado”.