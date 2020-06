Sacerdotes de la Arquiócesis deberán realizarse prueba de Covid-19

Ciudad de México. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes informó que todos los sacerdotes de la Arquidiócesis deberán realizarse la prueba Covid-19, como medida ante la próxima reapertura de los templos. Para ello, dijo que consiguió un donativo para que el costo no corra a cargo de cada presbítero.

“Debemos saber si el celebrante está o no contagiado; por lo menos que, cuando iniciemos con la reapertura, tengamos la certeza de que no estar contagiado y, por tanto, no voy a contagiar”, señaló.

A través del portal Desde la Fe, órgano de difusión de la Arquidiócesis, se dio a conocer que el cardenal Aguiar Retes se reunió con su presbiterio para preparar la reapertura de las iglesias y las celebraciones litúrgicas presenciales.

En el encuentro vía internet, pidió que este tiempo sea aprovechado para adecuar los recintos a los nuevos requerimientos, “como la sanitización y las señalizaciones necesarias para que los fieles respeten la sana distancia”.

“No sabemos los tiempos en que vaya a tardar la recuperación de nuestra situación para volver, entre comillas, a la ‘normalidad anterior’”, dijo.

También exhortó a los párrocos a ser responsables para no provocar contagios del nuevo coronavirus entre sus fieles.