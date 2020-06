Mayo de 2020, el más cálido jamás registrado para ese mes

París. Mayo de 2020 fue el mes más cálido jamás registrado, según el servicio europeo Copernicus sobre el cambio climático, que advierte de temperaturas muy superiores a las normales, especialmente en el Ártico.

"Mayo fue 0.63 °C más caluroso que la media de meses de mayo del periodo 1981-2010, lo que le convierte en el mes de mayo más cálido desde el inicio de los registros", por delante de mayo de 2016 y de 2017, indicó Copernicus este viernes en un comunicado.

Las temperaturas más altas de lo normal, e incluso "muy anormales", se observaron en Siberia, con casi 10 ºC por encima de lo normal. En el noroeste de la región, la ruptura del hielo en los ríos Ob y Yeniséi nunca había comenzado tan pronto, precisa Copernicus.

🔴🌡️At 0.63°C above average, May 2020 was the warmest May on record globally, although it was cooler in Europe.



The last twelve month period was 0.66°C warmer, matching the warmest on record.



See our #ClimateChange Service's @CopernicusECMWF full report: https://t.co/poTeWlVHur pic.twitter.com/lwsHc3skil