Pandemia, recortes y retiro de apoyos abaten a la agricultura: CNA

Ciudad de México. Aunque hasta ahora, pese al Covid-19, “no ha faltado alimento”, la perspectiva no es halagüeña, sobre todo para la agricultura mediana e industrial, debido a los recortes presupuestales, el retiro de apoyos fiscales, y ahora se suma el hecho de que las perspectivas gubernamentales no han sido certeras en torno a la evolución de la pandemia en el país, lo que hace prever que la situación se alargará, señaló Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En entrevista con La Jornada, el agroempresario, apoyó que haya una apertura gradual de las actividades económicas, conforme al semáforo establecido por la autoridad sanitaria. Eso “está bien, lo que nos preocupa es la información que estamos recibiendo desde la Secretaría de Salud (Ssa), que no nos checa, nos había dicho que la curva máxima iba a ser el 8 de mayo, y la curva no ha llegado la curva máxima, sigue máximo y máximo cada día que pasa. Eso nos tiene preocupados. Esta crisis se va a complicar más. (Hugo) López-Gatell habló de 30 mil muertos; es una pésima noticia. No ha coincidido la información del gobierno con la realidad”.

Advirtió que si esta problemática “no se maneja bien, si no atacamos el problema a fondo va a haber más crisis económica, más pobreza, más desempleo, más problemas de violencia” y si se falla en los cálculos, y hay rebrotes, y nuevamente se debe tomar medidas más restrictivas, la situación será aún peor.

Aunado a ello dijo que en el agro “hasta ahora vamos mal, porque el gobierno no está inyectando recursos para compensar esas pérdidas de empresas y familias, en vez de estarnos apoyando, quita apoyos. Estados Unidos a sus agricultores les dio 19 mil millones de dólares para solventar esta crisis, ayudándoles a desplazar a alimentos, a exportar, dándoles flujos de efectivo, aquí nos están quitando, nos están debilitando nos van a ser más dependientes”.

Por eso dijo que el “llamado al gobierno es a que recapacite. Esta crisis está adelgazando la capacidad de producción de México y nuestro gobierno nos está golpeando”.

Detalló que nos acaban de quitar los estímulos fiscales para diésel y gasolina agrícola y pesquero, nos quitaron la compensación universal del IVA nos frenaron las devoluciones del IVA, y nos están quitando liquidez. A eso se suma la caída de los precios internacionales y nacionales” de diversos productos.