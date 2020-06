Bicicleta, solución a la movilidad durante contingencia: Bicitekas

Ciudad de México. “La solución para muchos problemas de movilidad del país”, y más aún en la actual contingencia es la bicicleta, señaló Agustín Martínez Monterrubio, presidente de la agrupación Bicitekas.

En época de Covid-19 “la sana distancia viaja en bicicleta, porque tú decides la separación que tienes con un peatón, con otro ciclista o grupos de personas”, añadió Martínez Monterrubio.

En el Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora hoy, apuntó que “la bici proporciona salud física y mental y despresuriza el transporte público, si la idea es que haya sana distancia en el transporte público, necesitamos tener más personas en bicicleta”.

En entrevista con La Jornada, aseveró que “no interesa mucho posicionar a la bicicleta como una herramienta de resiliencia urbana, no como objeto de consumo” y destacó que por la crisis sanitaria, por ejemplo en la Ciudad de México se establezcan ciclovías emergentes, como se hizo en avenida Insurgentes. Confió en que ésta pueda quedar como permanente.

En 2018 la ONU declaró el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta, a fin de incentivar este medio de transporte saludable y amigable con el ambiente. Según la Association between active commuting and incident cardiovascular disease, cancer and mortality, las personas que se trasladan al trabajo o a la escuela en bicicleta tiene 52 por ciento menos riesgo de morir por enfermedades del corazón, 46 por ciento menos riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el corazón, 40 por ciento menos riesgo de morir de cáncer y 45 por ciento menos posibilidades de desarrollar cáncer”.

Martínez Monterrubio añadió que se consumen buena cantidad de calorías, alrededor de unas 900 a una velocidad de unos 18 kilómetros por hora, “mantiene joven y con reflejos activos y un buen tono muscular”.

“Es importante que en estos momentos en que se empieza a volver a diversas actividades, ver lo beneficios de la bicicleta y darle más espacio en las ciudades. La pandemia es una oportunidad para transformar la movilidad y de ver a la bici en la ciudad como una ventaja”.

Este medio de transporte tiene el potencial de “crear una ciudad saludable para las personas y el medio ambiente, genera cambios en lo personal, en lo social, tiene muchas ventajas. La ciudad se experimenta diferente desde una bicicleta. En torno a ellas se generan comunidades, buenas prácticas, y eso genera un sentimiento de pertenencia y solidaridad. Impulsar la bici es una de las mejorares formas de transformar a la ciudad, y más en esta época”.