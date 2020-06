Mujeres nayaritas indígenas alzan su voz ante la violencia machista

Tepic. Mujeres nayaritas de las comunidades indígenas Cora y Huichol decidieron alzar la voz y dar a conocer la violencia que existe en su contra en las zonas serranas del estado, donde los golpes y el abuso hacia ellas son una constante.

Vestidas con sus trajes típicos y respaldadas por colectivos feministas, el domingo rindieron un homenaje a Leonila de la Cruz Pancho, mujer indígena, de 30 años de edad que fue asesinada por un vecino, con 24 puñaladas, el pasado 24 de mayo en el municipio Del Nayar. El agresor ya se encuentra detenido en el penal estatal Venustiano Carranza de Tepic.

Con veladoras, las mujeres formaron el nombre de Leonila en la plancha de la Plaza Bicentenario, frente a palacio de gobierno, y con megáfono y pancartas en mano exigieron justicia para ella y todas las víctimas de violencia familiar que hay en la sierra del estado.

Belén Muñoz Barajas, presidenta del Colectivo de Artesanos de los cuatro Pueblos Originarios de Nayarit, expresó que la “invisibilización” que las indígenas de la zona han padecido durante años hoy por fin está saliendo a la luz.

“Ahorita este caso de Leonila que bueno que ha tocado la sensibilidad de ustedes, pero nosotros seguimos consternados, porque es el primero que se ha dado a la luz y han tratado de resolver precisamente por la presión social, pero déjenme decirles que hay muchísimos casos”, comentó.

La joven estudiante de Contaduría y de Educación Indígena, Lucero González, originaria de la comunidad de El Roble, municipio Del Nayar y representante de un grupo de jóvenes de Pueblos Originarios, expresó su alegría ya que por fin están siendo escuchadas.

“Este es uno de los pocos casos que se han estado solucionando; hay muchos crímenes que no se saben, no agarran a las personas que nos atacan, hay más acoso hacia nosotras, se los digo por experiencia y créanme es un coraje que nos da a nosotras que no se nos haga justicia”, mencionó.

Con la voz quebrada, Angélica Carrillo Díaz, de la etnia cora, de la localidad de Paso de Álica, también Del Nayar, maestra en Educación Indígena primaria dijo que si generalmente las mujeres no denuncian en esta zona es por “el miedo que tienen a los hombres, ya que ellos son quienes mandan dentro de las comunidades”.

Pidieron al gobernador del estado, Antonio Echevarría García y al fiscal general, Petronilo Díaz Ponce, que “vean hacia la sierra” y brinden la seguridad necesaria a las mujeres para que ellas tengan el valor de denunciar, ya que de hacerlo y no tener una respuesta inmediata, sus vidas corren peligro; “tenemos miedo, nosotras somos las que regresamos a casa”, dijeron.