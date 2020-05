Conceden a Notimex suspensión provisional para evitar órdenes de arresto

Un juzgado de Distrito en materia de Trabajo otorgó a la agencia Notimex una suspensión provisional para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se abstenga de solicitar órdenes de arresto contra directivos de la agencia, señaló Víctor Manuel Fernández Peña, director jurídico de Notimex.

Con ello, agregó Fernández Peña, la Junta debe abstenerse de hacer cualquier tipo de actuaciones en contra de Notimex y que afectan las garantías constitucionales, por lo que deberán esperar hasta que haya una sentencia definitiva del caso originado por un grupo de ex trabajadores que se declaró en huelga, aunque ya no tenía una relación laboral con la empresa.

Explicó que, con el acuerdo fechado el 27 de mayo, “la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje deberá de abstenerse de cualquier movimiento que quieran hacer en relación a la emisión de arrestos y tendrán que esperar los tiempos y tendrán que esperar hasta que se dicte la suspensión definitiva”.

Al recordar que se continúa con un juicio de amparo, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito donde se combate la existencia de la huelga, “por lo que no puede acordar este tipo de acciones dentro de los expedientes que tienen un juicio de amparo en proceso”, aclaró que dicho amparo no ha causado estado, es decir no hay una sentencia definitiva.