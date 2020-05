ISSSTE concluye uso de camión refrigerante para resguardo de cadáveres

Ciudad de México. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que ya no requiere del uso de un camión refrigerante para resguardo temporal adecuado y digno de cadáveres derivados de la atención a la emergencia sanitaria por Covid-19 en el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”.

En un comunicado detalló que rentó el camión por 9 mil 500 pesos diarios, del 28 de abril al 5 de mayo, debido a que superó su capacidad instalada en ese periodo para el adecuado resguardo de los cuerpo. Al día de hoy, agregó el Instituto, ya no se requiere este servicio, gracias a acciones conjuntas entre el ISSSTE y el Gobierno de la Ciudad de México para apoyar a los familiares de las personas fallecidas, facilitando la movilización prácticamente inmediata de los cuerpos.

La medida fue necesaria porque en esos días el Hospital superó su capacidad instalada de resguardo temporal de cadáveres en el área de patología, debido a que en esta etapa de la pandemia las funerarias, por razones de sobrecarga de trabajo, tardaron hasta tres días en llevarse los cuerpos.









La pandemia del coronavirus ha dejado a su paso más de 200 mil muertos en todo el mundo. Esta situación ha provocado en algunos países la saturación de los servicios funerarios y la aplicación de protocolos especiales. Para las familias es aún más dolorosa la partida de su ser querido, ya que desde el ingreso al hospital hasta el fin del servicio funerario no vuelven a verlos. En México, estados como Baja California han establecido una duración de 10 minutos para los sepelios, un máximo de 10 familiares pueden estar presentes pero a 50 metros de distancia de la tumba (hasta que sea fumigada esa área pueden acercarse). En el Valle de México no se realizarán necropsias, los cuerpos no serán trasladados fuera de esa zona, las bolsas con los cuerpos deben siempre permanecer siempre selladas, sólo pueden estar 20 personas en los velorios y si no hay nadie para reclamar a un fallecido, deben ser inhumados.