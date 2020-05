Instancias de la ONU respaldan acciones de México durante pandemia

Ciudad de México. Instancias de Naciones Unidas respaldaron acciones desplegadas por el gobierno federal en materia sanitaria, social y económica en el contexto del Covid-19, pero llamaron a profundizar los apoyos a la población vulnerable, y exhortaron a la población a acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias, “porque estamos en el acercamiento al pico epidémico”, se está en “fase de ascenso crítico, y es muy importante seguir las medidas de sana distancia y la campaña, quédate en casa”.

En videoconferencia los representantes Organización Mundial de la Salud-Organización Panamericana de la Salud (OMS-OPS), Cristian Morales; de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimetación y la Agricultura (FAO), Lina Pohl; del Fondo de las Naciones para la Infancia (Unicef), Christian Skoog, presentaron “ocho recomendaciones urgentes para disminuir vulnerabilidad alimentaria generada por Covid-19” en México, entre ellas garantizar una alimentación saludable desde el comienzo ciclo de vida y ampliar los programas alimentarios a familias de escasos recursos.

Morales destacó las razones por las que en México el SARS-CoV-2 está dejando una “alta letalidad” respecto a “los casos confirmados”, habló del testeo y que hay instancias que no suben datos, del hecho de que las personas solicitan tarde la atención y a la vulnerabilidad que genera la obesidad y el sobrepeso, lo cual debe obligar a tomar mayores medidas para inhibir el consumo de productos chatarra.

“La alta letalidad que se está observando, es decir la cantidad de fallecimientos respecto a los casos confirmados. Esto tiene muchas aristas, y es un indicador que nos habla por un lado de la complejidad de lo que es el proceso de testeo, y de vigilancia que se está haciendo. No en el sentido de que no se hagan los suficientes. Se hacen muchos esfuerzos y nos consta que hay más de 100 mil pruebas, por ejemplo, lo cual saludamos y se están incrementando las capacidades. Las pruebas son parte de la ecuación. Hay que probar, testear para poder aislar, tratar y eventualmente disminuir el riesgo de transmisión de persona a persona”.

Lamentó que laboratorios privados no estén proporcionando aún todos sus resultados. “Tenemos una situación en donde hay una plataforma en que no necesariamente confluyen con la información en tiempo real. Los laboratorios privados, por ejemplo no están necesariamente integrando, hasta el momento sus datos de confirmación en las plataformas centrales, entonces hay un problema con el numerador, eso esta en vías de solución”.

Añadió que en la letalidad también influye el hecho de que “la población está presentándose a los hospitales con cuadros muy avanzados de Covid-19, y entonces la posibilidad de recuperación disminuye, y esto también tiene que ver con la morbilidad, con el perfil epidemiológico que existe en México que está caracterizado principalmente por la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles”.

En tal sentido recordó “la epidemia ya declarada hace muchos años, de obesidad y sobrepeso, los problemas de hipertensión… la diabetes mellitus tipo 2; lamentablemente eso se expresa en una situación en donde la enfermedad adquiere un carácter más agresivo, porque hay mas gente con factores de riesgo”.

Pohl hizo hincapié en que “es tiempo de unidad nacional” y dijo que el programa de ocho medidas tomadas para atender la producción en el país “hemos visto que han sido bastante exitosos” y añadió que hasta ahora los programas de apoyo a la población vulnerable “están funcionando bien, los programas oficiales están llegando adonde se requiere”.

Morales consideró que el gobierno tiene que “sostener y ampliar los programas sociales y los programas de apoyo a la actividad económica en tiempos de emergencia” consideró los microcréditos y créditos a la palabra son ejemplos de buenas iniciativas que hay que seguir reforzando”. Destacó que “hay mucha transparencia e información de los programas de dispersión créditos y microcréditos sobre palabra para pequeños emprendimientos, hay que valorar esas cosas”.

En cuanto a si se tiene confianza en como se están manejando los apoyos, Pohl remarcó que hasta este momento “desde las Naciones Unidas no tenemos ninguna referencia que de que haya habido manipulación de datos o de que no se esté llevando la ayuda al lugar … el gobierno nos ha abierto las puertas para discutir y ayudar en este esfuerzo, no tenemos hasta ahora ninguna duda sobre lo que aquí se está generando”.