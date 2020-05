Profesores de telesecundaria demandan mejorar conexión a Internet

En la Ciudad de México, maestros frente a grupo de telesecundaria señalaron que la mayoría de nuestros alumnos provienen de familias de bajos recursos y al menos 50 por ciento de sus hogares están encabezados por uno de los padres, quien debe salir a laborar, por lo que muchas veces detectamos que no hay nadie en casa que los pueda apoyar en sus labores .

Ramírez Vázquez explicó que los profesores están en contacto con los alumnos en la medida de lo posible, porque no todos tienen acceso a Internet. Ese ha sido un problema, porque los canales de televisión abierta donde se transmiten los contenidos del programa Aprende en Casa, no tienen el mismo alcance en todos los municipios connurbados, lo que ha generado que no exista el mismo acceso para todos .

Por su parte, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos reportó que se han registrado más de un millón 800 mil consultas a su catálogo, disponible en la página de Internet a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Los libros de texto pueden consultarse mediante cualquier dispositivo electrónico en el sitio de Internet conaliteg.sep.gob.mx y la aplicación Conaliteg Digital, que contiene volúmenes de prescolar, primaria, telesecundaria y educación indígena; así como el catálogo histórico.