El 67.3% de alumnos de la UNAM no logra adaptarse a clases virtuales

Ciudad de México. El 67.3 por ciento de los estudiantes de educación media superior y superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no logrado adaptarse a las clases virtuales, 66.4 por ciento reportaron conectividad deficiente a Internet y solo uno de cada diez de las alumnas y alumnos respondió que les imparten clases todos sus docentes.

De acuerdo a una encuesta levantada por la Central de Estudiantes Universitarios (CEU) de la UNAM, que tuvo el objetivo de observar y evaluar el desarrollo de la clases no presenciales a las que ha recurrido la máxima casa de estudio, derivada de la emergencia sanitaria por Covid-19, las condiciones de aprendizaje y enseñanza no son las adecuadas y sostuvieron que “las clases en línea improvisadas no garantizan plenamente el derecho a la educación”.

Resultado de este trabajo, también fueron presentadas una serie de recomendaciones, entre las cuales está que los docentes evalúen de manera flexible y se suspendan la seriación obligatoria en la inscripción de materias de los próximos dos semestres, y apertura de un periodo de ajustes extraordinarios a la inscripción del actual semestre, en el que se permita tramitar la baja de una o más asignaturas, sin que aparezca en el historial académico.

Otras recomendaciones es la creación de modelos de exámenes finales y extraordinarios en línea, de cada materia, y gestionar la ampliación de la banda ancha de las y los estudiantes, que no son usuarios de Telmex.

En conferencia virtual, representantes estudiantiles de la CEU consideraron que las medidas impulsadas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) para afrontar la crisis ocasionada por el Covid-19, entre las que se encuentran las autoridades de la UNAM, “han sido inoportunas, insuficientes, y antidemocráticas, ya que, hasta ahora ignoran la situación real en la que se encuentran miles de alumnas, alumnos y profesores”.

En la presentación, los representantes estudiantiles explicaron que se decidió levantar la encuesta, al considerar que las condiciones de aprendizaje y enseñanza no eran adecuadas durante la emergencia sanitaria y la decisión tomada por las autoridades de hacerla de manera virtual.

En el sondeo, señalaron participaron tres mil 316 alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho, la Escuela Nacional Preparatoria y la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, todas de la UNAM, “con un nivel de confianza del 99 por ciento y un margen de error del 2.3 por ciento, de una población total de aproximadamente 356 mil 530 estudiantes, según la Agenda Estadística de la misma institución en el periodo 2018-2019”.

Además, señalaron que el sondeo también mostró que 65 por ciento de las personas encuestadas tiene factores de riesgo de contagiarse, tales como salir a trabajar, familiares diagnosticados con Covid-19, o gran afluencia de personas en su domicilio.

En tanto, 54 por ciento de las alumnas y alumnos no tiene los insumos necesarios para afrontar la crisis sanitaria, por ejemplo, agua, jabón, gel antibacterial o cubrebocas, sin que, hasta el momento, existan programas emergentes concretos, ni instancias especializadas que brinden apoyo a las y los alumnos que tengan familiares o estén diagnosticados con Covid-19.

Por otra parte, un 3.6 por ciento de alumnas señala ser víctima de violencia de género durante la cuarentena, y 72 por ciento indica sufrir problemas de salud mental, derivados de la contingencia.