Sondea ONU a menores sobre inquietudes acerca del Covid-19

Ciudad de México. Las voces de los niños han sido, quizás, de las grandes olvidadas en la respuesta institucional que se ha dado frente al Covid-19. Frente a ello y en el contexto del 30 de abril, el Centro de Información de la ONU en México se dio a la tarea de entrevistar vía telefónica o por WhatsApp a una veintena de pequeños mexicanos de entre ocho y 13 años de edad, algunos de ellos con padres en las filas del personal de salud, para conocer sus inquietudes en medio del confinamiento.

Su principal miedo es que ellos puedan contagiarse o que se dé una muerte en su círculo cercano; a los hijos de trabajadores sanitarios les preocupa la discriminación contra sus padres y algunos han sido estigmatizados, pues en sus unidades habitacionales los vecinos les han impedido a jugar en los espacios comunes; extrañan la escuela y prefieren las clases presenciales; dijeron sentirse aburridos en gran parte del día aunque buscan aprender cosas nuevas; desean que esto termine pronto y coinciden que “la principal lección que la pandemia debe dejar a la humanidad es cuidar al planeta y valorar a las personas”.

Lupita Heras, de 13 años, vive con sus padres y su hermana en un barrio de clase media en Pachuca, Hidalgo. En su entrevista vía telefónica confesó al personal de la ONU que confía en que cuando la pandemia haya pasado “sepamos valorar más a las personas y la importancia de sus profesiones”.

Su madre trabaja en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, como técnica de atención y desde la emergencia sanitaria ha tenido que cambiar sus hábitos, ya no puede llegar a casa con su uniforme por temor a contagiar a su familia, pero sobre todo, por el miedo a ser agredida en la calle.

“Debemos aprender a valorar las profesiones y el trabajo de las personas, ver que cada uno hace una parte muy importante y que no debemos tratar mal a nadie”. Agregó que ha notado a su mamá “más intranquila”.

Gerardo Hernández, de 10 años, vive en un barrio considerado de clase alta al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan. Hizo especial énfasis en que la gente evite la discriminación, la cual ha sufrido en carne propia junto a su familia.

“A mí y a mi hermano, los vecinos no nos dejan salir a jugar a las áreas comunes del fraccionamiento donde vivimos porque mi mamá es doctora y tienen miedo de que nosotros contagiemos a otros niños. Nosotros no hemos salido, nos lavamos mucho las manos y aun así no podemos jugar como los demás”, apuntó molesto y frustrado.

Mauricio del Río, de 11 años, quien vive alcaldía Gustavo A. Madero, en la capital del país, enfatizó: “tengo miedo de que algún familiar tenga Covid-19 y pueda morir”. También de esa alcaldía –la que más casos ha registrado en la Ciudad de México— Acqua Yissel Maldonado, de 11 años, aseveró que ha cumplido completamente con el encierro, por lo que se siente segura de no contagiarse.

Otro de sus temores es que la situación se prolongue por demasiado tiempo. “Tengo miedo de que esto sea cada vez peor y más largo, también tengo miedo de que a mis parientes o a mi nos contagie alguien. Me siento mal por toda la gente que está viviendo realmente lo que es el Covid-19”, afirmó Shirel Ittay, de 11 año, de la alcaldía Coyoacán.

Luis López, de nueve años, que vive en Toluca, Estado de México. Aseveró que la lección que debemos aprender es muy clara: cuidar el planeta, para que se dé una convivencia entre humanidad y otras especies.

Todos los niños entrevistados señalaron que extrañan su escuela, a sus profesores y amigos. En general todos extrañan la convivencia, sobre todo los más pequeños que no pueden comunicarse tan fácilmente con sus amigos porque no cuentan con un teléfono celular propio o porque no tienen cuentas en redes sociales. La gran mayoría prefiere clases presenciales y no todos pueden tomar las lecciones vía virtual.

Frente al aburrimiento, Jéssica, de 10 años, ha aprendido con su madre a hacer galletas; a Josué, de 12, le dio por aplicarse a bailar salsa; Angélica, de 11, pinta las paredes de su casa con su padre. Otros más tienen que aprovechar estos para poner en orden sus cuartos y no falta alguno que ha descubierto en la lectura un gran pasatiempo.