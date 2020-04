Confinamiento ha incrementado reacciones violentas de padres a hijos: ONG

El estrés generado por la crisis sanitaria y económica así como por el confinamiento derivado de la epidemia de Covid-19, está incrementado que en algunos hogares, padres y madres reaccionen de manera violenta contra sus hijos. Las agresiones van desde gritos y humillaciones hasta golpes, afirmó la organización internacional Save the Children.

Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de dicha organización, recordó que desde antes de la emergencia sanitaria, se documentó que seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes son criados bajo métodos de disciplina violentos, “ya sea mediante castigos físicos o humillantes y sicológicos que también pueden causar bastante daño, incluso muchas veces provocan mayores afectaciones”.

En el contexto derivado por el nuevo coronavirus, “estadísticamente no hay posibilidades de dar un número sobre cuánto ha incrementado la violencia contra la niñez”, en parte -argumentó-, “porque la línea telefónica 911, que es el que recibe las denuncias respecto a este tipo de agresiones y otras emergencias, desafortunadamente no tiene una desagregación ni por edad, ni por sexo y menos género”.

No obstante, abundó, “la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha mencionado que a raíz del confinamiento sí se identifica que hay un aumento en los casos de violencia contra niños y niñas”.

Por su parte, el Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia destacó que los problemas familiares, acentuados por el confinamiento, también están afectando sicológica y emocionalmente a los menores.

“Tenemos algunos niños que no han podido acomodarse a la cuarentena porque papá y mamá tampoco lo han logrado. Desde parejas que tienen problemas de comunicación, identificados antes del confinamiento pero acentuados por éste, hasta las familias que han sido afectadas por la crisis económica. Al no estar tranquilos no pueden transmitir esto a los hijos”, dijo la directora del centro, Claudia Sotelo.

Save the Children destacó que para mejorar la convivencia en los hogares, se requiere que padres y madres tengan más herramientas que les ayuden a relacionarse mejor con sus hijos pero también mayor respaldo económico y protección social por parte del Estado.