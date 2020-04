Universidades no estaban listas para clases en línea “de golpe”: UAQ

Ciudad de México. Las universidades del país, principalmente las públicas, no estaban preparadas para impartir “de manera masiva y de golpe” las clases no presenciales o virtuales a que las que ha obligado la emergencia sanitaria del Covid-19, debido al confinamiento voluntario, reconoció la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca.

Sin embargo, dijo que esta situación que impone a las universidades un gran reto, debe ser visto y aprovechado como una oportunidad para poder avanzar de manera firme en el uso de las tecnología en la educación y aumentar la matrícula de las instituciones de educación superior en el país.

En entrevista telefónica, la rectora García Gasca enumeró los principales retos y obstáculos que enfrenta la institución en esta tarea de impartir clases no presenciales a su comunidad universitaria. Los dos primeros, dijo, es la organización interna para llevar a cabo de manera masiva este proceso de enseñanza-aprendizaje, totalmente distinto al tradicional de las clases presenciales en el salón, además de que muchos de los profesores y miembros de la planta docente no están preparados para ello.

Otro reto, tan importante como el primero, es que muchos de los estudiantes de la UAQ no tienen los recursos tecnológicos para poder tomar clases en línea o no presenciales, aún cuando la Universidad proponga plataformas de contenidos digitales. “Aunque hay flexibilidad y se tienen materiales para los cursos, la realidad es que muchos de nuestros estudiantes no tienen la forma de acceder a ellos”, dijo la directiva.

Informó que la Universidad implementa diferentes estrategias para apoyar a este sector estudiantil, que aunque no tienen datos precisos “no son pocos” los que están en esta situación de desventaja.

Entre las medidas que se toman, añadió, está la compra de Internet para sus equipos y celulares, prestarles equipo de cómputo de la institución, y si de plano es imposible que tengan acceso a la red, ayudarlos de manera más personalizada, con material y dándoles un seguimiento más puntual, pero también a distancia, porque en este momento no hay forma de que sea presencial.

“Habrá flexibilidad, pero el semestre no se va a perder. Eso lo tenemos claro”, insistió. Actualmente la Universidad Autónoma de Querétaro cuenta con una matrícula de poco más de 31 mil estudiantes de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado.

Además, dijo que la Universidad -con presencia en 13 de los 18 municipios de la entidad, varios de ellos en la zona serrana, los más apartados del territorio estatal- ha generado una red de apoyo académico para los estudiantes que no logran tomar sus clases virtuales. Destacó que hay alumnos que radican en comunidades donde hay muy poco o nada de Internet.

“El destino nos alcanzó”, señaló la rectora, tras señalar que aun cuando desde hace varios años la institución imparte algunas materias o carreras en línea, no se tenía la preparación necesaria para enfrentar este reto.

Señaló que cuando se prepara un curso a distancia se planea desde el principio con este formato y quien lo va a tomar se prepara también de manera psicológica de que ese curso tendrá ciertas características, pero en este momento no es así. “A todos nos tomó por sorpresa. Nadie pensó que iba a suceder así, de manera total y de golpe”.

Respecto al impacto que la emergencia sanitaria ha tenido en el calendario escolar y los procesos administrativos en esa casa de estudio, la rectora García Gasca, señaló que para el primer caso las autoridades de la Universidad han definido que con clases virtuales o un eventual regreso a partir del uno de junio, el semestre concluirá el 12 de ese mismo mes, quedando solamente pendientes aquellas clases que tienen un componente práctico indispensable, en donde se tendrán que buscar un espacio de tiempo específico de manera posterior. “Pero eso va a depender de en qué momento podamos regresar a clases y a retomar las actividades de manera normal”, aclaró.

En torno a los procesos de admisión, dijo que estos se han visto entorpecidos por esta situación de la pandemia. “Este ha sido uno de los retos, el reorganizarnos y buscar cómo vamos a trabajar. Estamos en una filosofía de flexibilidad total. Y acomodarnos de acuerdo a la circunstancia”.

En este mismo sentido, explicó que se tienen visualizados seis escenarios diferentes en tiempo, de acuerdo a cómo se vayan moviendo las fechas, todos acorde a las fechas en que se vayan moviendo los tiempos marcados por las autoridades sanitarias federales.

“En estos seis escenarios, con tres de ellos terminamos en tiempo, casi en la línea para poder continuar el próximo semestre sin tanto problema, pero en otros tres ya empezamos a mermar los tiempos del próximo semestre. Esperamos que no suceda, pero se contempla también esa posibilidad”, subrayó.

Finalmente, consideró que esta situación que viven, en el caso particular las universidades del país, deberá dejar mucho aprendizaje y experiencias, para poder avanzar de manera más decidida y rápida en el uso de las tecnología para el uso en la educación, y con ello aumentar la matrícula en el nivel medio superior y superior, que es una de las tareas pendientes del país.

Un punto positivo, es el trabajo colaborativo que se las instituciones públicas y privadas han hecho en torno a la Asociación Nacional de Universidad e Instituciones de Educación Superior (Anuies) donde han realizado un esfuerzo común para crear plataformas digitales y compartir experiencias exitosas en la educación virtual o no presencial.