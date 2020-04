Tras medio año sin clases, FFyL inicia semestre el 4 de mayo

“Nadie se quedará sin la posibilidad de cursar sus materias y de ser evaluado adecuadamente”, es la promesa con la que la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) arrancará el semestre el próximo 4 de mayo luego de medio año sin actividades académicas.

El semestre 2020-2 inició en la Universidad Nacional el 27 de enero y termina el 22 de mayo, pero en la FFyL arrancará el 4 de mayo y terminará el 12 de septiembre, de acuerdo con el calendario escolar aprobado el miércoles por el Consejo Técnico de la escuela y que ya está disponible este jueves en la página web de la institución que está regresando de un paro estudiantil de labores de más de cinco meses y medio.

Algunos académicos, pero sobre todo estudiantes, han manifestado su desacuerdo con la decisión del Consejo de reanudar las labores con clases en línea en medio de la emergencia por COVID-19, porque no todos los 12 mil alumnos del plantel están en condiciones de seguir los cursos a distancia y menos, han dicho, tomando en cuenta que no han tenido actividades académicas desde el 4 de noviembre. Además no todo el alumnado tiene el equipo necesario para tomar clases por internet, y resultará inviable que se implementen clases a distancia para los alumnos de la licenciatura en Teatro, una carrera eminentemente práctica y presencial, argumentan los estudiantes.

Para quienes no puedan integrarse, por diferentes razones personales, a las actividades académicas en línea, el Consejo Técnico garantiza que, en cuanto sea factible, se reanudarán las actividades presenciales y se establecerán alternativas flexibles para la recuperación académica, según un comunicado.

“De este modo, nadie quedará sin la posibilidad de cursar sus materias y ser evaluado adecuadamente. Ahora bien, los estudiantes que decidan no participar en las actividades académicas en línea no perderán su estatus como estudiantes regulares y también podrán solicitar suspensión de estudios durante el semestre 2020-2”.

Las autoridades de la FFyL se dijeron “conscientes de que un porcentaje del estudiantado no dispone de equipos de comunicación y de conexión a internet en sus hogares”. Por ello anunciaron un plan de adquisición y distribución de tabletas electrónicas con conexión a internet directa, prioritariamente para los estudiantes que lo soliciten y se comprometan a participar en las actividades en línea. “En su momento, informaremos de la cantidad de equipos disponibles y del procedimiento para su asignación a los estudiantes inscritos”.

La dirección de la facultad expresó que debido a la situación de emergencia sanitaria por la COVID-19 y a los diferentes escenarios que se plantean para los próximos meses sobre el desarrollo de la epidemia en la Ciudad de México y el área metropolitana, no es posible aún definir cuándo será posible reanudar las actividades presenciales ni cómo se reorganizarán los calendarios escolares en la Universidad.

“Como no hay una fecha segura para el levantamiento de las medidas de distanciamiento físico, debemos prepararnos para trabajar de forma extraordinaria e inédita para muchos de nosotros, durante un periodo que podría ser más largo de lo previsto, apoyándonos con las tecnologías de la comunicación y la información para reactivar la vida académica de la Facultad”.

La administración escolar indicó que en mayo se evaluará “el alcance de las actividades en línea para tener un censo preciso sobre cuántos profesores y estudiantes no hayan podido trabajar en esta modalidad para que el Consejo Técnico analice y determine opciones viables de recuperación durante el semestre”.

Añadió que si no fuera posible realizar actividades presenciales durante el semestre 2020-2 por la contingencia sanitaria, el Consejo Técnico estudiará y propondrá otras opciones para la regularización académica, una vez que sea factible retornar a las actividades presenciales en la facultad.

Además se acordó que no se realizarán prácticas escolares durante el semestre 2020-2 y que se llevarán a cabo exámenes profesionales vía electrónica a distancia y, una vez que sea factible, se retomarán de manera presencial.

El periodo de cambios de grupo será del 11 al 17 de mayo. “Es fundamental que todos los estudiantes que no se hayan inscrito y tengan derecho a inscripción en el 2020-2 lo realicen durante esta semana de cambios de grupo, aunque no participen en las actividades académicas en línea, con el fin de mantener su vigencia de derechos para recibir atención médica por parte del IMSS”, recomendaron las autoridades escolares.