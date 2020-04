Llama UACh a trabajadores administrativos a terminar huelga

Ciudad de México. La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) llamó a sus trabajadores administrativos a terminar la huelga que estalló el 7 de marzo.

A 48 días del cese de actividades la institución de estudios agronómicos argumentó que en las actuales circunstancias de contigencia sanitaria los huelguistas están expuestos al contagio del COVID-19.

“Es una muestra de voluntad y compromiso institucional que se dejen de lado los intereses personales o de grupo y se dé paso a crear las condiciones para continuar con el desarrollo de nuestra universidad”, señaló José Solís Ramírez, rector de dicha casa de estudios.

Llamó a establecer una “tregua” con base en los “avances actuales de la negociación entre la UACh-STUACh (Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo) para dar paso a la apertura de la institución” que permita enfrentar conjuntamente la intensificación de la crisis sanitaria y humanitaria que podría avecinarse con el COVID-19”.

Octavio Altamirano Contreras, secretario de relaciones exteriores del STUACh señaló a La Jornada que aún con la coyuntura actual por el COVID-19, “no daremos un paso atrás hasta logar el objetivo” y precisó que las autoridades de la UACh “no han dado solución para poner fin a la huelga, no hay pronunciamiento favorable, así no hay manera de negociar, entonces hacemos caso omiso a este llamado. Ya es la tercera vez que nos exhorta a levantar a huelga”.

Recordó que son tres las demandas principales: el bono por 12 mil 500 pesos, la cláusula de limitación clausla de limitacion y dar continuidad al proceso de homologación-retabulación, así como la solución a las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (hasta ahora solo hay 40 por ciento de avance en ese aspecto).

“Ya son tres catorcenas sin cobrar, y ahora nos enfrentamos a los efectos de la pandemia, ademñas somos vulnerbales a un contagio, pero hemos tomado medidas para tener guardias limitadas; no participan personas mayores de 60 años ni embarazadas, no vamos a claudicar en la lucha”.

Ratificó la importancia de dar continuidad a las actividades de la universidad, pero más importante aún, “salvaguardar la integridad de todos los trabajadores mientras pasa la contingencia sanitaria, por lo que se hace una invitación respetuosa para el levantamiento de la huelga”.

La UACh dejó en claro que no tiene posibilidades de otorgar el bono económico por 12 mil 500, “porque no está en su presupuesto 2020 autorizado priorizar demandas no contractuales”.