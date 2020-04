Covid-19 podría presentarse cada año: investigadora del Cinvestav

Ciudad de México. El Covid-19 podría estar presente cada año, como otros virus y enfermedades que afectan al ser humano, señaló Rosa María del Angel, del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

Sin embargo, dijo que el número del infecciones en ese momento será mucho menor, ya que más del 50 por ciento de la población habrá estado en contacto con este patógeno, e incluso se tendría ya una vacuna, con lo cual no se prevé que las actuales medidas de confinamiento se repitan a causa del coronavirus SARS-CoV-2.

Explicó que la presencia de este nuevo virus se dará como sucede ya con otros que generan gripes de manera anual, aunque, por el momento, al tratarse de uno nuevo, el riesgo de infección es alto para todos, de ahí la importancia de mantener las medidas de distanciamiento social e higiene especificadas por la autoridad sanitaria.

En un comunicado, la investigadora del Cinvestav destaca que actualmente no existe un medicamento específico para eliminar la infección, pero con el fin de tratar de inhibirla se están utilizando algunos fármacos que se usan para curar otros padecimientos, tales como la hidroxicloroquina (malaria y lupus) o la ivermectina (antiparasitario). Este último, ha sido probado in vitro con resultados positivos, aunque se desconoce su efectividad in vivo.

Rosa María del Ángel, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), estimó que el desarrollo de un medicamento dirigido a este virus tomará tiempo porque son varias las etapas que conlleva.

De manera general, en la fase preclínica se deberán hacer las pruebas a nivel de laboratorio en células en cultivo y con modelos animales, después vendrá la fase clínica en humanos. En ésta se tendrá que determinar la dosis necesaria del compuesto a fin de atacar al agente infeccioso sin causar toxicidad en el organismo.

Hasta el momento, el número de casos confirmados de Covid-19, enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, ha superado los dos millones y medio de personas contagiadas a nivel mundial. Los aspectos relacionados con los brotes masivos de la infección son: que alguien infectado contagia hasta cinco personas (éstas a su vez a otras) y que un individuo puede permanecer sin síntomas varios días e incluso no presentarlos, lo cual aumenta la posibilidad de transmisión.

Los coronavirus son una familia de virus capaces de provocar desde un resfriado común, hasta enfermedades graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS).

Estos patógenos se multiplican, principalmente, en células epiteliales del tracto gastrointestinal o del tracto respiratorio, su periodo de incubación va de tres a diez días y entre los síntomas generados están secreción nasal, tos, fiebre, en determinados casos dificultad para respirar y neumonía.