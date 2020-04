Anuies afina estrategias para salvar periodo escolar

Ya con la decisión obligada de concluir el semestre escolar a través de clases no presenciales, tras las medidas de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) sesionará este viernes para afinar sus estrategias a fin de poder salvar el periodo escolar, para lo cual ha integrado ya una plataforma digital con contenidos y programas educativos, con el objetivo de que sea utilizada por estas casas de estudio en sus clases virtuales.

A la sesión, que se desarrollará de manera virtual, estarán los doce integrantes del Consejo --entre ellos el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, que ocupan un lugar permanente en dicho órgano-- se sumará también el subsecretarío de Educación Superior, Luciano Concheiro.

Junto con el tema de la plataforma digital de contenidos, habrá otro que abordarán los integrantes del Consejo, el cual se relaciona con la población estudiantil que carece de equipo de cómputo o conexión a Internet, por lo que la propia Anuies ya ha sugerido adoptar medidas inclusivas, donde los docentes juegan un papel fundamental a fin de que este tema no sea un obstáculo para que los jóvenes continúen sus estudios.

“Aunque desde hace tiempo las instituciones de educación superior imparten educación mediante la modalidad no escolarizada o mixta, en la actualidad existen muchos estudiantes que no han tenido esa experiencia”, señaló la Anuies en la recomendación de que el semestre escolar continúe en forma no escolarizada.

Ya desde hace un mes, la Anuies creó y alimenta permanentemente, con aportaciones de las universidades, la plataforma https://recursosdigitales.anuies.mx/, que está a disposición de las 197 casas de estudio superior que forman parte de la Asociación.