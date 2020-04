Ordenan aplicar prueba de Covid-19 al ex sacerdote Alberto Athié

El ex sacerdote mexicano y defensor de Derechos Humanos, Alberto Athié, obtuvo de un juez federal una suspensión de plano para que autoridades sanitarias le practiquen la prueba del coronavirus para descartar que padezca cualquier sintomatología.

Alberto Athié Gallo decidió dejar el sacerdocio en 2003 después de ejercerlo 20 años, tras comprobar directamente la protección que el cardenal Norberto Rivera Carrera brindó a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, acusado de abusar sexualmente de sus pequeños discípulos.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó a la Secretaría de Salud Federal que le aplique la prueba en su domicilio localizado en la colonia Tepepan, Alcaldía de Xochimilco.

“Con independencia de que el quejoso presente o no los síntomas del virus denominado coronavirus o Covid-19, o bien, sea portador del virus, la autoridad correspondiente, independientemente de su denominación o que no hubiere sido señalada expresamente como autoridad responsable o cualesquiera otra que se encuentre facultada para ello, se constituyan en el domicilio particular del quejoso y le practique el estudio médico correspondiente para diagnosticar el denominado Covid-19".

El impartidor de justicia recordó que según los reportes emitidos por la Secretaría de Salud, el 30 de marzo de 2020, dio a conocer que al menos seis personas en el país tuvieron como hallazgo resultado positivo a SARS-CoV-2, sin haber presentado signos y síntomas de la enfermedad. Por ello exigió que le brinden la atención médica que requiera el ex sacerdote, de acuerdo con su estado de salud y los padecimientos que presente.

En su fallo el juez Jonathan Bass Herrera, titular del juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, agregó que en caso de que el resultado de la prueba sea positivo, se le proporcionen los tratamientos, medicamentos adecuados, y en caso de ser necesario el ventilador mecánico, así como las medidas sanitarias correspondientes.