Ofrece FES Acatlán asesoría psicológica ante emergencia sanitaria

Ciudad de México. La Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán señaló que brinda asesoría legal psicológica a distancia las 24 horas a la comunidad estudiantil, trabajadores y población en general que viven algún tipo de violencia, producto de la cuarentena que enfrenta el país debido a la emergencia sanitaria del Covid-19.

Nancy Lara Hernández, catedrática de esta casa de estudios indicó que los casos de violencias intrafamiliar se han incrementado 100 por ciento en este periodo. “Es importante que las personas que están confinadas con su agresor sepan cómo reaccionar y qué medidas pueden tomar, las alternativas que existen a nivel nacional como refugios, sitios encargados de salvaguardar a personas que se encuentran en riesgo”.

Naucalpan está considerado como uno de los municipios con más altos índices de violencia, por lo que “nuestra Facultad está comprometida a ayudar a la población del municipio y sus alrededores. Apoyo emocional, asesoría legal y jurídica para personas que viven algún tipo de violencia”, dijo la catedrática de la UNAM.

Para recibir la atención quienes requieran la auda deben escribir a [email protected] o llama al 55-54-05-64-33

La atención durante la contingencia está en función de la necesidad de quien llame al departamento: “me explica la situación, cómo la está viviendo, hago algunas preguntas personales, hay tipo de violencia física, emocional, sicológica, económica. Puede llamar la víctima o el mismo agresor, porque algunas veces no se percatan que pueden ser agresivos”.

Con base en los datos recabados, Lara Hernández realiza otro tipo de preguntas: tipo de actividad en casa para generar ingresos económicos, “de acuerdo a la situación que se trate, se puede canalizar a otros especialistas para que reciban apoyo. Se analiza de manera particular, pues no todo se resuelve de la misma manera y debido a que no todos percibimos la violencia de la misma manera y porque son diferentes las necesidades”.

Advirtió que como víctimas “pasar tanto tiempo con su victimario, se siente deprimida, angustiada, estresada, con bajos niveles de alimentación, insomnio mayor, sin deseos de realizar cualquier tipo de actividad, de convivir. Repercusión anímica de forma rápida, sin deseos de estar en redes sociales. Signos de alerta que se deben atender”.