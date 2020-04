El 75% de nuevas enfermedades vienen de animales, dice experto

Ciudad de México. “De todas las enfermedades humanas, alrededor de 62 por ciento son zoonóticas, y de estas el 80 por ciento abarcan más de dos especies animales diferentes aparte del ser humano, y el 75 por ciento de las nuevas enfermedades provienen de animales silvestres”, señaló Roberto Navarro López, director de la Comisión de México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), quien precisó que “los animales de compañía no están jugando ningún papel en la transmisión del Covid-19”.

En entrevista con La Jornada, el médico veterinario y epidemiólogo, precisó que entre millones de animales de compañía, como gatos y perros, que han estado expuestos al SARS-CoV-2, porque sus dueños lo han padecido, sólo hay tres casos que se habrían infectado, pero descartó rotundamente que ello pueda significar algún problema. “No son riesgo las mascotas, cuídenlas, llévenlas con el veterinario, las mascotas seguirán siendo nuestros mejores amigos y compañeros”.

Si alguien tiene Covid-19 debe procurar no estar cerca de sus animales de compañía y no acariciarlos para evitar enfermarlos, y dijo que no hay ninguna evidencia que indique que ellos puedan jugar algún rol en la transmisión del virus.

“La evidencia científica muestra que no están jugando un papel, sin embargo como Senasica tenemos la obligación de estar preparados, y tenemos toda un red de laboratorio para diagnótico de enfermedades de carácter exótico que pongan en riesgo la producción animal del país, e incluso la salud pública por existir enfermedades de carácter zoonótico (que pasan de animales a personas), pero en en este caso lo que se ha demostrado es que son las personas que infectan a los animales, pero aún así no ha sucedió nada grave”.

Dijo que entre las recomendaciones emitidas a los veterinarios, en el supuesto que una persona llegue a sospechar que su animal pueda tener Covid-19, tiene que comunicarse con su veterinario. La primera pregunta es si este animal estuvo en contacto con personas infectadas, si es así se toma muestra con hisopo, nos va a notificar y en menos de 24 horas lo llevamos para hacer el diagnóstico, y hasta ahora no ha habido ningún caso” en México.

Dijo que los veterinarios en sus consultorios deben tener tapete sanitario, desinfectar constantemente sus instalaciones, y si llega un animal sospechoso por haber tenido cercanía con un enfermo debe protegerse. “Si hay sospeche toma la muestra, proporcionarnos la historia clínica, y vamos a proceder con el estudio correspondiente”.