Fundamental, adecuado manejo de residuos en hospitales y domicilios: experta

El adecuado manejo de los residuos hospitalarios, pero también el de los hogares es fundamental en la contingencia del Covid-19, aseguró Alethia Vázquez Morillas, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Explicó que si bien los hospitales cuentan con protocolos para la gestión de dichos elementos infecciosos, es previsible que aumenten de manera exponencial en las próximas semanas, además de que no se debe omitir lo que pasa en los hogares donde existan personas contagiadas y que estén en cuarentena. En ambos casos, dijo, debe existir una manera adecuada de manejar dichos residuos.

“El manejo de los desechos es una de las actividades clave que no pueden detenerse, sobre todo ante una pandemia como la que enfrentamos y por ello todos tenemos una gran responsabilidad para que las personas que trabajan en esta tarea lo hagan en las condiciones más seguras posibles”, aseguró la investigadora, quien reconoció que el personal que labora en estas áreas de limpieza y recolección de basura afronta un elevado riesgo de contagio.

Vázquez Morilla, quien recientemente fue designada asesora del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente (PNUMA), dentro del Comité Científicos Asesor de Residuos Marinos y Microplásticos, indicó que los residuos hospitalarios generados por la contingencia del Covid-19 someten a una fuerte presión a las instituciones de salud en sus capacidades de infraestructura y equipamiento.

Este es un tema, añadió, que “no podemos dejar de atender”, si se considera que las instituciones enfrentan una situación de emergencia en la que los recursos son limitados y los restos –cubrebocas y materiales médicos o de curación– constituyen –en sí mismos– un riesgo de propagación del coronavirus.

La académica del Departamento de Energía de la Unidad Azcapotzalco de la UAM se refirió también al manejo de los restos surgidos en los domicilios, los cuales también deberán seguir las formalidades de la emergencia.

Dijo que en caso de que algún miembro de la familia esté infectado es importante aislar el virus colocando un bote de basura –con bolsa de plástico, tapa y si es posible pedal– en la habitación o cerca de donde se encuentre aislado el enfermo, de tal forma que puedan tirarse ahí servilletas, pañuelos desechables y cubrebocas, entre otros objetos.

Para retirar los desperdicios es preciso utilizar guantes y tapabocas, cerrar perfectamente la bolsa que los contiene y colocarla en una segunda, que también se amarrará muy bien manteniéndola durante 72 horas, antes de entregarla al recolector, con el fin de que el posible virus que contuviera deje de estar activo y no implique riesgos para los trabajadores, quien se encuentran muy expuestos al contagio por la naturaleza de sus funciones; además, en la circunstancia actual no tienen el privilegio de aislarse y en muchos casos no cuentan siquiera con el equipo básico de seguridad para protegerse: guantes o cubrebocas.