Retirarán de hospitales a estudiantes de Medicina

La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) anunció que a partir de esta semana serán retirados de todos los hospitales del país todos los estudiantes universitarios de Medicina que realizan actividades de Médicos Internos de Pregrado. Lo anterior, porque ante la emergencia por la pandemia de COVID-19 "no existen en este momento las condiciones óptimas para su formación en ninguno de los niveles de atención del sector salud".

Luego de que ayer la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó del retiro de todos sus estudiantes internos, la AMFEM indicó que esto aplicará para el resto de las escuelas y facultades del país e indicó que del 6 al 30 de abril se continuará la formación de los estudiantes en sus universidades.

Además, la AMFEM -a la que pertenecen la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, las universidades públicas estatales y las instituciones privadas más importantes del país- sugirió la liberación anticipada de los médicos pasantes en servicio social que cuentan con más de seis meses y que se incorporen como médicos generales en el sector salud, y que a quienes cuentan con menos de seis meses de servicio se les asigne a las áreas libres de COVID-19.

Las escuelas y facultades de Medicina pusieron a disposición del sector salud su conocimiento y tecnología para enfrentar la pandemia.

En tanto, consejeros estudiantiles de la Facultad de Medicina de la UNAM indicaron que es posible que haya "diversas respuestas por parte de las sedes clínicas de internado médico ante el comunicado oficial de nuestra facultad de retirarse de sus sedes clínicas".

Por ello recordaron a los estudiantes que "los médicos internos de pregrado son personal becario no graduado y no están bajo contrato con ninguna institución de salud", por lo que no tienen "ningún compromiso adicional (informal o escrito) con las instituciones de salud".

En tanto, estudiantes de la Facultad de Medicina reconocieron a las autoridades por la decisión de retirar a los internos de los hospitales, pero manifestaron su preocupación por los estudiantes de servicio social y por los de posgrado y residentes.

Pidieron a las autoridades tomar medidas para protegerlos.