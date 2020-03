Mujeres enfermeras son las más expuestas a contagio de Covid19: Inmujeres

El contagio del Covid-19 y su tratamiento implica un aumento en el trabajo de cuidados remunerado, en el que participan médicos y enfermeras, y el cual se lleva a cabo principalmente por mujeres, destacó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se tienen registrados 472 mil 781 enfermeros con un grado técnico o especializado, el 79.1 por ciento son mujeres; además, hay 319 mil 757 personas que ejercen la medicina, de las cuales 38.7 por ciento son féminas.

También, el Inmujeres destacó que las personas que se dedican a cuidar a otros, entre niñas, niños, población con discapacidad y adultos mayores, ya sea que laboran en establecimientos o en casas particulares, suman 359 mil 783 , de las cuales 95.7 por ciento son mujeres.

María y Susana son enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y para ellas el cuidar la salud de sus pacientes es la prioridad. Ante la propagación del Covid-19, comparten el temor por la incertidumbre, el no saber cuántos pacientes llegarán a los centros de salud y si les enviarán más equipo médico para su atención.

“Enfermeras y médicos podemos hacer la diferencia en esta contingencia si nos dan los insumos suficientes para enfrentar al virus. También sabemos que vamos a estar al final para consolar a los familiares de las personas que fallezcan”, dijo Mary quien tiene tres años ejerciendo esta profesión.

Susana, con 11 años de experiencia en enfermería, expresó que con la contingencia sanitaria, en un inicio el personal de salud “nos alarmamos, porque no sabíamos cómo íbamos a recibir a quienes tienen Covid-19, cómo atenderlos porque además no tenemos todos los insumos”. No obstante, dijo que después de que personal médico se manifestó el martes pasado, les dieron más equipo y recibieron pláticas sobre el nuevo coronavirus.