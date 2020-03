Llaman a prever alza de violencia machista por aislamiento

Ciudad de México. Ante el incremento de casos de Covid-19 y las recomendaciones de aislamiento social “es fundamental prever situaciones de riesgo, concientizar y crear acciones afirmativas ante el incremento de casos de violencias machistas en los hogares que surgirán como consecuencia, sabemos que a mayor tiempo de convivencia mayor situación de estrés y conflictos”, alertó la Red Nacional de Refugios (RNR).

En un comunicado, urgió a implementar acciones que prevengan situaciones de riesgo para las mujeres y reconocer que el aislamiento social "es un privilegio". “Muchas mexicanas tienen empleos informales, si no trabajan no hay ingresos. Y si agregamos que niñas y niños no irán a la escuela, el no acceso a un sistema de cuidados, ni a recursos para contratar particulares o tener sustento ante esta contingencia, todo ello incrementa la situación de vulnerabilidad de las mujeres y en muchos casos, de sus hijas e hijos”.

La RNR apremió a crear redes de apoyo solidario y de cuidados, y demandó al gobierno federal establecer un plan de actuación para mujeres víctimas de violencias, que implemente una línea de atención telefónica que se conecte directamente con servicios de emergencia y policiales, a fin de enviar una ambulancia o patrulla cuando el caso lo requiera.

También, generar un sistema de alerta instantánea, para que las mujeres que se encuentren en una situación de riesgo domiciliario puedan enviar un mensaje con geolocalización que recibirá las instancias de seguridad del estado o municipio; mantener abiertas, con las medidas de seguridad e higiene necesarias, las instituciones, fiscalías, Ministerios Públicos, Secretarias e Institutos de las Mujeres, Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) y demás instancias.

De igual manera, que se libere inmediatamente el presupuesto destinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para Refugios y sus Centros de Atención Externa.