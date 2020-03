Estudiantes de la Prepa 6 denuncian represión

Ciudad de México. El día de hoy, 13 de marzo de 2020, durante el paro que estudiantes de preparatoria 6, mantenemos en protesta a las reiteradas violencias machistas que sufrimos como mujeres, fuimos brutalmente agredidas por directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, quienes niegan estas agresiones y se oponen a nuestra legítima manifestación.

El día de ayer viernes 13 de marzo se convocó a una asamblea informativo en la Escuela Nacional Preparatoria No. 6, en donde se realizarían votaciones para determinar si se terminaba o se continuaba con el paro. Sin embargo, de acuerdo al “Protocolo de Votaciones”, las decisiones tomadas en dicha asamblea no serían validas si no se contaba con quorum, es decir, el 50% +1 de la de la denominada comunidad estudiantil. A pesar de no haber alcanzado dicho porcentaje, algunas de las y los estudiantes que se encontraban en contra del paro decidieron realizar un sondeo, que posteriormente fue tomado por las autoridades del plantel como una votación fidedigna. Por lo cual dichos estudiantes, sin tomar en cuenta que los resultados “en contra del paro” fueron productos de un sondeo sin validez de acuerdos al “Protocolo de Votaciones”, dejaron entrar a los directivos.

A pesar de que solo éramos 15 estudiantes, los más de 50 que se nos oponían nos agredieron físicamente, sin importarles que seamos menores de edad, ante estos hechos, llegaron elementos de la policía de la Ciudad de México, que simplemente se dedicaron a observar, nosotras nos acercamos a ellos para pedir su ayuda, sin embargo, y a pesar de que en ese momento nos insultaban, nos dijeron que no podían actuar ya que esperaban refuerzos. Les señalamos reiteradamente que somos menores de edad, información que simplemente ignoraron. Ante los hechos la policía de la CDXM fue omisa, nunca actuó para protegernos y terminó retirando las unidades dejándonos encerradas y a merced de las agresiones.

En un momento, integrantes del colectivo Furia quienes mantenemos el paro en prepa 6, optamos por encerrarnos en el espacio separatista que hemos denominado “La Salona”, lugar de donde luego intentamos salir y se nos fue impedido, incluso amenazándonos con cadenas; nuestra intención era la de entablar un dialogo con los directivos, quienes rotundamente se negaron y se limitaron a insultarnos.

Identificamos plenamente al Director del plantel, al responsable de asuntos jurídicos, al profesor Milton Martínez y a los docentes Paulino y Ernesto y otros, como las autoridades del plantel que fueron omisas ante las agresiones físicas contra nosotras y quienes nos agredieron verbalmente. Además, Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, tardó tres horas en dar instrucciones al abogado de la prepa, quien depende jerárquicamente de ella, para que permitiera la entrada de nuestra abogada defensora a pesar de que somos menos de edad y nos encontrábamos privadas de la libertad rodeadas por directivos, maestros, madres y padres de familia en una actitud sumamente agresiva. Nuestra abogada, tuvo que firmar una carta responsiva en la que daba cuenta de que su permanencia al interior de las instalaciones sería solo mientras durara el diálogo.

Vía internet levantamos dos quejas por la violación a nuestros derechos humanos, una ante la CNDH y otra ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La CNDH envió a un representante a quien de inmediato le dieron acceso pero sólo participó como observador, nunca hizo nada para tratar de darnos contención o ayudar a que los ánimos de las personas que nos agredían se tranquilizaran. No tuvimos noticias de la Comisión de Derechos Humanos de CDMX.

Las madres y padres de familia que nos mantuvieron encerradas formando una cadena humana alrededor de la prepa y poniendo candados y cadenas llegaron alrededor de las de las 20.00 horas del viernes por la noche. Es obvio que todo estaba orquestado para dar este golpe después de la asamblea, es obvio que la falta de acciones por parte de Rectoría confirma su complicidad. Tas el acceso de nuestra abogada alrededor de las 2:30 am, las negociaciones duraron 1 hora 30 minutos concluyendo a las 4 de la mañana. Nuestra solicitud era que el martes 17 se realizara una asamblea separatista para el miércoles 18 hacer una asamblea general en donde se votara el levantamiento del paro. Ante ello el director se negó diciendo que no se podía hacer la limpieza de la preparatoria 6 si nosotras permanecíamos adentro. Esto deja claro que lo que el director quiere es nuestra salida sin hacer compromisos claros con nuestras demandas puntuales contenidas en el pliego petitorio que enviamos junto con el presente comunicado, el cual no tiene otro objetivo que nuestra sobrevivencia en condiciones dignas ante la grave violencia machista que se vive en la preparatoria 6.

Asimismo, señalamos a todos los implicados, que hicieron una “cadena humana” para impedir el acceso, como responsables de la privación ilegal de nuestra libertad y coartadores de nuestro derecho a la manifestación, de igual manera responsabilizamos de cualquier cosa que pueda sucedernos al rector de la UNAM, Enrique Garue y a la abogada general Mónica González Contró. Es sintomático de esta sociedad patriarcal, en donde la cultura de la violación prevalece, que integrantes de la comunidad de prepa 6 se dejen utilizar por las autoridades universitarias quienes a todas luces están provocando estos enfrentamientos poniendo en riesgo nuestra integridad física y emocional. Somos menores de edad luchando por nuestro derecho a una vida libre de violencia consagrado en tratados internacionales y leyes generales que el Estado Mexicano, del cual es parte la UNAM, no garantiza, defiende, promueve y protege.