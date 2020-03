Impone SFP multas resarcitorias a dos ex funcionarios del IPN

Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que logró “defender con éxito” en tribunales la imposición de multas resarcitorias por más de 40 millones de pesos impuestas a dos ex servidores públicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y través del Órgano Interno de Control (OIC) en el Politécnico, logró que se declararan en firme las sanciones económicas en contra el ex director de Administración Escolar y el ex jefe de División de Registro y Certificación de Estudios, indicó el organismo a través de un comunicado.

“En 2014, ambos ex servidores públicos solicitaron de manera indebida que se pagaran 28 millones 69 mil 491 pesos a un corporativo contratado para proveer un sistema que evitaría la venta de calificaciones en el instituto; sin embargo, ese servicio nunca se entregó a la institución educativa, provocándole un daño patrimonial por esta cantidad”, recordó la SFP.

Para atender denuncias públicas sobre manipulación de calificaciones a cambio de dinero en el Politécnico, la institución había decidido mejorar el sistema de administración escolar con una plataforma tecnológica con mayores controles, lo cual no se concretó.

“Tras la investigación del OIC por el pago irregular, los ex funcionarios fueron destituidos de sus encargos e inhabilitados por 11 años cada uno. Asimismo, al ex director de Administración Escolar se le impuso una multa resarcitoria de 28 millones 70 mil 499 pesos, y al ex jefe de División de Registro y Certificación de Estudio, una por 15 millones 342 mil 835 pesos, que en total suman 43 millones 413 mil 334 pesos”.

Función Pública añadió que las sanciones administrativas “fueron aplicadas desde finales de 2018; sin embargo, con base en recursos de impugnación, los ex servidores públicos habían logrado evadir el pago de las multas resarcitorias”.