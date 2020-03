Pide Iglesia evitar la confrontación entre géneros

En el Día Internacional de la Mujer, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, pidió evitar la confrontación entre géneros, pues solo unidos hombre y mujer podrán “hacer el camino que necesita la humanidad”.

Durante su homilía en la Basílica de Guadalupe, el prelado sostuvo que el propósito de la divinidad es que ambos sexos actúen juntos: “Al hacernos varón y mujer nos hizo distintos para poder expresar de manera distinta y complementaria los aspectos de la divinidad. ¿Qué quiere decir esto? que no los varones solos ni las mujeres solas pueden dar testimonio de lo que es Dios, sino solamente juntos, en relación. Vean, el proyecto de Dios es así.”

Afirmó que se debe evitar la disputa entre géneros: “si estamos en confrontación no podemos ser luz, no podemos ser transparentes, no podremos ser esa blancura de que puedan encontrar el verdadero camino.”

En alusión directa a esta fecha, Aguiar Retes sostuvo: “Hoy es el Día Internacional de la Mujer, pero nos debemos entender desde la fe que somos complementarios, que tenemos la misma dignidad y que solo en buena relación entre unos y otros haremos el camino que necesita la humanidad para encontrarse al final en la casa del padre.”

Por su parte, el editorial de “Desde la fé”, órgano de la Iglesia Católica, señaló que la sociedad tiene una deuda impagable con la mujer, a la que ha venido despreciando, marginando e incluso esclavizando.

Señaló también el gran número de feminicidios registrados, los cuales atribuyó al machismo: “Esto ya no es posible tolerarlo, y por ello no sólo queremos solidarizarnos y acompañar a las mujeres que sufren violencia, sino que celebramos toda iniciativa o política pública que coadyuve a erradicar la cultura nociva que nos invade.”