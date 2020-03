Crece violencia, discriminación y desigualdad contra las mujeres: CNDH

Ciudad de México. La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, manifestó su preocupación por el “recrudecimiento de la desigualdad, discriminación y violencia en contra de las mujeres y niñas” y llamó a las autoridades, organizaciones de la sociedad civil y a la población en general, a redoblar esfuerzos para salvaguardar su vida, libertad, dignidad y justicia.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), la ombudsperson nacional encabezó el “Diálogo entre las mujeres de la CNDH sobre los derechos de las mujeres trabajadoras”, donde reiteró su compromiso personal y del Organismo Nacional de continuar trabajando para garantizar la igualdad, erradicar todo tipo de violencia y el respeto de los derechos de las mujeres y niñas, a través de actividades de difusión, capacitación, promoción y observancia.

En la reunión de trabajo, que congregó a trabajadoras de la CNDH, Piedra Ibarra planteó la necesidad de fortalecer la solidaridad con las víctimas de toda clase de violencias y fomentar la sororidad que hermana a las mujeres en la defensa de sus derechos, informó la Comisión a través de un comunicado.

Piedra anunció que la CNDH se sumará a la protesta del Paro Nacional de Mujeres el 9 de marzo, “como una forma de hacer eco en la sociedad del clamor no solo nacional, sino internacional, y tendremos que sacudir la conciencia de esta sociedad, de forma tal que ayude a reflexionar y ver qué podemos hacer desde todos los ámbitos para construir caminos para que no solo disminuyan, si no que desaparezcan, delitos como los feminicidios”.

Informó que el personal femenino de este Organismo Nacional que desee participar en el Paro, podrá ausentarse de sus centros de trabajo sin que haya sanciones en su contra.

La Presidenta de la CNDH hizo un llamado a las mujeres a ser muy analíticas de lo que van a hacer para lograr una igualdad real de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, a fin de que juntos construyamos un futuro mejor para todos.

Aseguró que este es el momento de pensar y reflexionar lo que está ocurriendo en nuestro país, porque, aunque se ha recrudecido la violencia contra las mujeres, esta situación no es nueva, no surgió con estos nuevos feminicidios, sino que viene de hace años y solo cambian los actores.

También condenó que a la mujer se le trate con minusvalía, y sostuvo que hay fuerzas que no quieren que se avance en la igualdad de derechos y por ello debemos tomar conciencia de ello.

Subrayó la importancia de estar con las víctimas, y señaló que, “así como estoy con las victimas del Comité Eureka, así he estado y estaré con otros colectivos, de distintas demandas, y ahora es importante defender a las mujeres”.

Piedra Ibarra dijo que es urgente erradicar la discriminación y la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, que constituyen dos enormes barreras para el ejercicio pleno de sus derechos; y que los esfuerzos efectuados por el Estado hasta ahora, no son suficientes y aunque se ha avanzado en cuanto a leyes y políticas públicas, se requieren mayores acciones, realmente efectivas.

Reiteró la importancia de establecer diálogos y reflexiones para defender a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y que el objetivo no es solamente repetir las protestas, sino llegar a la raíz de las causas que originan esta violencia que se vive hoy, no sólo hacia las mujeres, sino a toda la población.

En el encuentro, que se llevó a cabo en las oficinas de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Piedra Ibarra escuchó las opiniones de las empleadas de la Comisión Nacional, quienes hablaron sobre la realidad de la opresión, explotación, violencias, discriminación y exclusión de las mujeres y le manifestaron libremente sus problemáticas e inconformidades laborales.