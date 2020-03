Padres de niños con cáncer solicitan a AI ayuda por desabasto

Familiares de niños con cáncer acudieron esta mañana a la sede Amnistía Internacional México para solicitarle a dicho organismo de derechos humanos que los ayude a conseguir visas humanitarias para llevar a sus seres queridos a tratarse de su padecimiento en otros países, ya que el gobierno mexicano ha guardado “un silencio asesino” sobre los temas del desabasto de medicamentos oncológicos y los efectos secundarios que al parecer han provocado en diversos menores.

“Se ha documentado que no hay medicinas y en el chat que tenemos con el subsecretario (de salud) Hugo López-Gatell, no contesta. Hay un silencio criminal, porque no hay otra palabra. Es un silencio que mata porque ni siquiera tienen la capacidad, la honorabilidad y el valor civil de decir aquí estoy cuál es el problema”, señaló Israel Rivas, padre de una menor enferma de cáncer.

El inconforme indicó que varios padres de familia tienen la esperanza de que Amnistía Internacional “sea la llave para que se abra la puerta para los niños más graves del país, los que han recaído, los que tiene problemas mas serios, y ante la incapacidad y este silencio criminal y asesino, del gobierno federal, se puedan ir los niños más graves a atenderse a otros países con visas humanitarias”.

Rivas indicó que los familiares de los menores enfermos también van a acudir a las embajadas de Estados Unidos, Francia y otras naciones para hacer la misma solicitud y admitió que ante la falta de respuesta de las autoridades mexicanas, “están perdiendo la esperanza” de que sus hijos e hijas reciban la atención que necesitan.

“Lo más grave es el mensaje que le manda el gobierno a la sociedad mexica de indolencia, de no ser empático con la causa de los niños con cáncer. Son unos mentirosos y están mandado una señal terrible para que la sociedad se vuelva mas sensible en estos temas tan delicado como también en el tema de las mujeres e inseguridad”, enfatizó Rivas quien advirtió que los hijos de varias personas están comenzando a recaer en su padecimiento de cáncer por la fata de medicinas.

De igual manera, exigió que el gobierno del país acceda a hacerle pruebas de laboratorio a los medicamentos oncológicos que ha administrado recientemente a niños enfermos, pues al parecer, algunos de estos han generado efectos secundarios nocivos en los menores, entre ellos diarrea y vomito que antes no habían presentado cuando se les suministró metotrexato, vincristina y otras sustancias.

Asimismo recordó que los padres y madres de niños enfermos se levantaron de una mesa de diálogo con la Secretaría de Salud por “sentirse engañados con respecto al desabasto y a la efectividad de las medicinas suministradas.