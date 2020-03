Vulnerables al cambio climático, 20% de municipios mexicanos

Ciudad de México. En México, el 20 por ciento de los municipios, alrededor de 500, de 13 estados principalmente de sur y sureste, son altamente vulnerables a la crisis climática, afirmó Gemma Santana, directora de la Agenda 2030 de la Jefatura de Oficina de la Presidencia.

Al participar en el foro Co-beneficios: La acción climática para el desarrollo sostenible en México, expuso que el cambio climático afecta a poblaciones sobre todo en condiciones de alta vulnerabilidad y de mayor pobreza. Por ello, destacó, se requiere abordar el combate a esta problemática “como una precondicón para el desarrollo”.

En este sentido, la Oficina de la Presidencia y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en colaboración con los proyectos Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático en México así como la iniciativa Agenda 2030 de la GIZ, publicaron dos estudios de cuantificación de co-beneficios que arrojan evidencia con respecto a las interrelaciones entre la acción climática y el desarrollo sostenible.

En el documento Haciendo cuentas: Cuantificando los co-beneficios de la acción climática para el desarrollo sostenible en México, se advierte que “es apremiante transversalizar la mitigación y la adaptación al cambio climático en la planeación del desarrollo y viceversa”.

Destaca que generar 43 por ciento de la electricidad de fuentes limpias para el 2030 puede ser motor importante del desarrollo social a través de la mejora de la salud. Se calcula que al cumplir dicha meta se lograría un ahorro de 2.7 mil millones de dólares por costos relacionados con las enfermedades causadas por la contaminación del aire, lo que equivale a 41 por ciento del presupuesto asignado a salud en 2019.

Agrega que adicionalmente, se podría aumentar la creación de empleo en 38 por ciento (más de 119 mil).

En el estudio también se resalta que alcanzar el objetivo de tratar todas las aguas residuales urbanas e industriales en asentamientos de más de 500 mil habitantes mejorará significativamente la resiliencia climática en el país. Evitaría que 1.34 millones de toneladas de contaminantes orgánicos sean arrojados a las aguas superficiales y al suelo.

“Permitiría disponer de 4.6 billones de metros cúbicos de agua tratada adecuadamente para su utilización en actividades como la agricultura y el saneamiento, y éstas podrían procesarse como fuentes de energía renovable para satisfacer las necesidades de al menos 50 mil hogares mexicanos”, añade.

Por su parte, Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), señaló que el cambio climático es “uno de los ejes que van a estar guiando la acción en el sector ambiental.

Oliver Knoerich, director de la sección de asuntos económicos y globales de la Embajada de la República Federal de Alemania, destacó que si no se unen esfuerzos para combatir el cambio climático, “si no colaboramos para conservar nuestra diversidad biológica, si no trabajamos juntos para un desarrollo sustentable en nuestras economías enfrentaremos problemas inimaginables para la humanidad”.