El tabaquismo facilita contagio de coronavirus

Ciudad de México. Debido a que el tabaquismo afecta la capacidad pulmonar, ante la propagación de COVID-19, aquellas personas que tengan comorbilidad derivada del uso del cigarro y los fumadores deberían dejar esa adicción, advirtieron la Coalición México Salud-Hable y Salud Justa Mx.

En conferencia de prensa, en la que diversas agrupaciones respaldaron la iniciativa de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, presentada por el diputado Manuel Huerta, integrantes de dichas organizaciones expusieron que, en caso de contraer dicho coronavirus, las expectativas de recuperación por ese contagio podrían ser menores o derivar en más complicaciones que en alguien no fumador.

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, comentó que en China el COVID-19 tiene una mortalidad más elevada entre los hombres, los cuales son más fumadores que las mujeres.

“Parece que los hombres en China son más vulnerables, y una de las posibles razones es por la alta tasa de consumo de tabaco qué hay”, mencionó.

“En China la mortalidad más alta es en hombres que mujeres: 2.8 por ciento de los hombres que se infectan, mueren, en cambio en mujeres la mortalidad es de 1.7 por ciento”, dijo.

“Aquí tiene relación el factor de riesgo que significa el tabaquismo. En china más de 50 por ciento de los hombres adultos fuman y en mujeres es de alrededor de dos por ciento”, explicó.

Por ello, para estar menos vulnerable al coronavirus se debe dejar de fumar. Desafortunadamente en los registro de personas que se enferman, hay una pregunta clave que no se hace: “¿fuma o no?”, comentó.

Jaime Barba Zozaya, integrante de la Coalición México Salud-Hable, mencionó que él tiene EPOC, por lo que debería aspirar siete litros de aire en cada inspiración, y no puede hacerlo, pues a penas logra aspirar tres o cuatro litros. “Si me da coronavirus, y deriva en neumonía voy a perder otro 20 a 30 por ciento de capacidad, y no la voy a librar”.

El legislador Huerta, quien es médico, y secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, remarcó que el tabaquismo disminuye la capacidad pulmonar, y por esa razón, si alguien que fuma adquiere el COVID-19, podría tener mayores problemas para enfrentar al virus o enfermedades asociadas que pueda tener derivado de su adicción al cigarro.

En relación a la iniciativa que presentó, Huerta expuso “el tabaco y la nicotina son responsables de miles de muertes al año y saturan el sector salud con enfermedades que podrían prevenirse. A pesar de que la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) representó un avance importante, a más de 11 años de su publicación existen materias pendientes que necesitan ser atendidas con urgencia, como los espacios 100 por ciento libres de humo y emisiones; la regulación sobre publicidad, promoción, patrocinio, el empaquetado, la exposición en puntos de venta y los contenidos”.

El doctor Miguel Malo, consultor de Enfermedades Crónicas de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, dijo que “hemos estado preocupados porque a pesar de que México fue pionero cuando se aprobó el CMCT, en la actualidad estamos rezagados respecto a políticas para el control del tabaco”.

Ya son 11 años durante los cuales no ha habido reformas a la ley en los aspectos sustanciales que marca el Convenio, agregó.

“Esta iniciativa es muy importante porque va a ayudar a que en el país se implementen eficazmente las medidas marcadas en el CMCT, particularmente las que se refieren a los ambientes libres de humo de tabaco y a la prohibición total de la publicidad” mencionó.

“En el contexto actual, las muertes ocasionadas por el consumo de tabaco se relacionan con problemas cardiovasculares y respiratorios que significan un riesgo adicional en un contexto como la epidemia de coronavirus”, añadió.

Barba Zozaya, comento que él fue una de las millones de personas que han fumado o que siguen fumando en este país, lo que le acarreó padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Refirió que su madre falleció a los 48 años y su padre, ya como adulto mayor, sobrevivió y murió conectado a un tanque de oxígeno, por fumar.

Expresó que él y su coalición apoyan la iniciativa presentada por Huerta, “… pues necesitamos leyes fuertes y actualizadas que protejan a la población y eviten el sufrimiento y la pobreza de quienes enferman por el tabaco y de sus familias, además de que ocasionan gastos tremendos que estresan al sistema de salud y llenan hospitales de enfermos que pueden evitarse”.