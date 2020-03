No hay necesidad de un hospital especial para atender Covid-19: Ssa

Para atender el coronavirus “no hay necesidad de un hospital especial, específicamente diseñado”, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



Advirtió que los hospitales privados no están capacitados para atender a enfermos por este tipo de virus, y alertó a la población que las pruebas de coronavirus que realizan las instituciones privadas por cuatro o cinco mil pesos, en realidad las llevan a cabo en el sector público.



“Ningún hospital privado hasta el momento tiene la tecnología diagnóstica acreditada por el Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos (INDRE), que a su vez es el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud”, señaló en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.



Junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que las corporaciones privadas hospitalarias llegan a cobrar por pruebas, como ocurrió hace diez años, en una epidemia, cuando estás las lleva a cabo el INDRE.



Por lo tanto, “no se necesitan pruebas de coronavirus para atender a los pacientes; no es una prueba de uso clínico, de uso médico individualizado. Es una prueba útil para la vigilancia epidemiológica, para la salud pública”.



Insistió que “no se necesitan hospitales especiales” frente al Covid-19. “Esta es una infección respiratoria, como existen más de 300 infecciones por virus que pueden causar este tipo de condiciones. Es muy semejante a la influenza estacional” y seguimos en la temporada, que terminará más o menos a mitad de abril.



Resaltó que 90 por ciento de las personas con coronavirus desarrollarán la enfermedad de forma leve, por lo que no necesitarán hospitalización. Diez por ciento sí, por condiciones de salud adversas, como enfermedades crónicas, edad avanzada.



“Los hospitales privados están obligados a proveer servicios de emergencia y movilizar a los pacientes que pudieran estar en una condición crítica, si no tienen condiciones económicas o seguro privado.



“No es válido, y eso está penado por ley, negarle el servicio a alguien que está en condición crítica, por cualquier enfermedad. Hay una obligación moral, ética, legal, de atender a la persona, estabilizarla y asegurar su traslado en condiciones apropiadas a una unidad de salud pública”, aseveró.