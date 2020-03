Huelga en la Uabjo de Oaxaca cumple 32 días

Oaxaca. Este martes se cumplieron 32 días desde que estalló la huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Steuabjo), misma que ya fue ratificada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, las autoridades universitarias plantean la presentación de un amparo con el cual se desconozca la decisión de la junta y se realice nuevamente el proceso, esto con la intención de declarar inexistente la huelga.

En conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes los directores de escuelas y facultades, así como titulares de diversas áreas de la Uabjo, el rector, Eduardo Bautista Martínez, hizo un llamado a los integrantes de dicho sindicato a regresar a las mesas de diálogo y resolver este conflicto mediante la concertación y el acuerdo. Reiteró que los ofrecimientos presentados anteriormente es lo máximo que la universidad estatal puede ofrecer.

Esto dijo, no se debe a la falta de voluntad por parte de su administración, sino a los topes de aumentos aprobados por la federación, así como por los acuerdos signados por la Uabjo en materia económica y las leyes de disciplina financiera.

Las propuestas presentadas a los integrantes del Steuabjo son incremento directo al salario de 3.4 por ciento y 1.8 por ciento a prestaciones no ligadas, "no podemos ofrecer más de lo que no tenemos", apuntó Bautista Martínez quien además se deslindó de una convocatoria surgida a través de redes sociales llamando a manifestarse en contra de la huelga.

El dirigente del Steuabjo, Ariel Luján Pérez, refirió que para los trabajadores no es un gusto participar o estallar un movimiento de huelga, sino que esto es una necesidad ante la falta de propuestas reales por parte de las autoridades universitarias.

"Queremos hacer un llamado enérgico a las autoridades universitarias por que deberás les importan esos 26 mil estudiantes que tanto pregonan, que ya nos den propuestas claras y concretas", explicó al tiempo que reiteró que los planteamientos presentados son muy bajos y puso el ejemplo de la canasta básica a la que pretenden incrementar tan solo 36 pesos, dinero que no alcanza.