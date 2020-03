Víctimas de Legionarios piden castigos concretos contra agresores

Ciudad de México. Víctimas de abuso por parte de sacerdotes integrantes de los Legionarios de Cristo acusaron a esta congregación religiosa de no plantear realidades, plazos ni acciones concretas para investigar cada denuncia y advirtió que no pueden ser juez y parte en los procesos de impartición de justicia.

A mediados de la semana el Capítulo General –órgano de gobierno– de este grupo religioso publicó los documentos Conversión y reparación, y Proteger y sanar a través de los cuales pide nuevamente perdón por los abusos sexuales cometidos por sus miembros y se compromete a realizar una pesquisa de cada querella en colaboración con la justicia civil y eclesiástica.

“Rechazamos las propuestas contenidas en los documentos”, expresaron en respuesta Biani López Antúnez, Ana Lucía Salazar Garza y Erick Emmanuel Escobar a través de una carta.

Expusieron que los Legionarios e Cristo conocen y tienen documentada la información de cada uno de los pederastas que protegen, la de sus cómplices y encubridores. Los casos recientes de abuso comprueban la existencia de una red de encubrimiento donde la estrategia es siempre reactiva a los medios de comunicación y nunca proactiva en favor de las víctimas.

“Juegan siempre a empezar de cero -fingiendo no conocer los casos- para confundir a la justicia y a la sociedad”, se lee en el documento.

A través de la epístola expusieron que las comunicaciones de esta congregación son estresantes y revictimizantes. Además obligan a las víctimas a exponerse públicamente ante los medios de comunicación “y volver a explicar por qué nos utilizan para limpiar su imagen, para engañar a la sociedad haciendo creer a la opinión pública que están haciendo lo justo y verdadero a favor de la infancia y de las víctimas violentadas sexualmente por la institución”.

Consideraron que la expulsión de delincuentes de su congregación no es suficiente y no atiende al interés superior de los menores. “Los cómplices y encubridores de estos delitos también deben de pagar por sus acciones y omisiones, realizadas a favor de la institución y no a favor de la verdad y la justicia de niños y niñas que estuvimos en bajo su cuidado. El manejo mediático e institucional sobre este delito específico”.

En este contexto, “se debe nombrar específicamente la responsabilidad de los colegios y los seminarios menores como instituciones subsidiarias de los Legionarios de Cristo en la comisión de los delitos perpetrados contra la infancia al interior de sus instalaciones. No es posible reducir el fenómeno de abuso a la historia fundacional de la congregación”

También se pronunciaron por el recién nombrado director general de los Legionarios, John Connor, quien “ha sido señalado en medios de comunicación estadounidenses por encubrimiento de casos de abuso y acoso sexual a menores de edad que al día de hoy no han tenido respuesta pública ni ha habido un acercamiento institucional a las víctimas”.

Así, “rechazamos tajantemente el “el nombramiento de Connor como Director General mientras dichos casos no sean esclarecidos en su totalidad. No puede haber acercamiento alguno en tanto el cargo más alto de la Congregación siga siendo ocupado por una persona acusada de encubrimiento en casos de abuso sexual infantil. Todos los Directores Generales en la historia de la Legión han sido acusados de participar en estos delitos y Connor no es la excepción”.