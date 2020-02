Pide INAI a Conagua información sobre Canal de Centenario Nayarit

Ciudad de México. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá buscar y dar a conocer la expresión documental que dé cuenta de la situación actual del proyecto de infraestructura Canal del Centenario Nayarit -que en el sexenio pasado fue considerado como "la obra del siglo" en el estado-; al igual que la participación en ésta que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en su sesión pública del miércoles. También determinó que esa dependencia informe sobre los antecedentes técnicos y de las licitaciones para esa construcción, iniciada en julio de 2014, de la obra, para la cual la inversión aproximada fue de 8 mil 243 millones de pesos.

El Canal Centenario fue considerado como la "gran obra del siglo" en materia de infraestructura en Nayarit. Se proyectaron 58 kilómetros para el canal central y 319 kilómetros de los secundarios que regarían 43 mil hectáreas de tierra agrícola en beneficio de cuatro municipios. Se preveía que entrará en operación a finales de 2017, sin embargo, poco más de dos años después apenas se lleva 16.97 por ciento de avance en su construcción.

Al presentar el asunto ante el Pleno del INAI, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena señaló que, en el sexenio pasado, dicha obra fue considerada como una solución real para aumentar la producción agropecuaria en el corto plazo e impulsar el desarrollo agrícola de la zona, en beneficio de campesinos y agricultores.

“Sin embargo, diversas notas informativas señalan que este importante proyecto de inversión, considerado incluso, como la obra del siglo, la más importante en los últimos 100 años en Nayarit, está inconclusa, con un porcentaje mínimo de avance de 16.97 por ciento y que se encuentra, prácticamente, en el abandono, vandalizada y requiere mantenimiento”.

Ibarra Cadena dijo que, de acuerdo con el Portal de Transparencia Presupuestaria, este proyecto tiene un monto total de inversión aproximada de 8 mil 243 millones de pesos, pero, durante 2019, solo se ejercieron poco más de 2 millones 155 mil pesos, por lo que el acceso a la información es fundamental en la construcción de un proceso efectivo de rendición de cuentas.

“Además, la publicidad de esta información permitirá el escrutinio de la ciudadanía a la idoneidad de las medidas tomadas por el sujeto obligado, para avanzar en el desarrollo del Canal Centenario en Nayarit, con la colaboración de una dependencia que se ha caracterizado, desde hace varios años, de participar en la ejecución de obras públicas de relevancia para nuestro país, como es la Sedena”, concluyó la comisionada.

Una persona solicitó, entre otros puntos, información sobre los antecedentes técnicos, presupuestales y de las licitaciones de la obra; su el estado actual; si la construcción sería llevada a cabo por la Sedena y qué le correspondería hacer a esta dependencia en la ejecución del proyecto.

En respuesta, la Conagua refirió no tener certeza de qué datos técnicos y presupuestales son del interés del particular; no se pronunció respecto de los antecedentes de la licitaciones; y, por lo que toca al estado actual del Canal, señaló que se encuentra construido del km 0+000 al km 28+575.85 de canal principal, así como la zona de riego Yago, Corral de Piedra - EI Tambor, y presenta un avance parcial en la construcción del lateral 27+680 del km 0+000 al km 13+220.

En cuanto al estado actual de la obra, dijo que en los tramos construidos se presentan actos de vandalismo, falta de mantenimiento y afectaciones por el Huracán Willa; confirmó la participación de la Sedena en la obra y precisó que ejecutaría trabajos complementarios del canal principal del km 0+000 al km 28+575.85 y zona de riego Yago, Corral de Piedra - El Tambor, así como la conclusión del Lateral 27+680 del km 0+000 al km 11+980, y construcción de la zona de riego correspondiente.

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información entregada era ambigua e imprecisa. En alegatos, la Conagua reiteró su respuesta original, aunque notificó una respuesta complementaria al particular, con la cual atendió parte de lo solicitado.

En el análisis del fondo del caso, la ponencia de la comisionada Ibarra Cadena consideró que las respuestas de la Conagua no podían ser validadas, toda vez que no se cumplió con el procedimiento de búsqueda, no se otorgaron expresiones documentales para satisfacer la solicitud y no hubo pronunciamiento sobre los antecedentes de las licitaciones.

Por lo anterior, a propuesta de Ibarra Cadena, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la COnagua y le instruyó a realizar una búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir a la Dirección Local Nayarit, la Subdirección General Jurídica y la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, y entregue las expresiones documentales que atienda cada uno de los requerimientos de información, que no fueron satisfechos durante el procedimiento.