Trabajadoras de Sader son libres para sumarse o no al paro: Villalobos

En vísperas del nueve de marzo, día en que colectivos feministas llamaron a un huelga nacional de mujeres en repudio de los feminicidios, el titular de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Social (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, señaló que a las trabajadoras de dicha dependencia “se les dará a libertad” de que decidan si acuden o no a laborar ese día.

En entrevista, durante la conferencia de Autosuficiencia alimentaria e innovación tecnológica con prácticas sustentables, el funcionario precisó que “al igual como lo ha señalado el señor Presidente, tenemos la libertad de que las mujeres que trabajan con nosotros que decidan no asistir están en toda la libertad de hacerlo”. Descartó que si la gran mayoría o la totalidad de las mujeres que trabajan en la Sader determinan sumarse al paro nacional de mujeres pueda haber una afectación en el funcionamiento de la secretaria ese día.

Antes señaló que aproximadamente los trabajadores de la secretaria son mujeres. “Y diría que afortunadamente tenemos mas o menos mitad y mitad, y digo afortunadamente, porque la mujer en la secretaria y en el sector agrícola es muy, muy, importante. De modo que esto no afectará las actividades de la secretaría. Estamos siempre en comunicación y coordinación de modo que no anticipo que haya algún problema en ese sentido”.

Algunas trabajadoras consultadas por La Jornada indicaron que sus jefes directos dan por hecho que el nueve de marzo no asistirán por lo cual no creen que vaya a haber algún tipo de problema o cierto tipo de represalia sino se presentan.

De forma anónima, otras comentaron que hasta el momento no les han dicho nada en sus jefaturas respecto a si puede o no ir a trabajar ese día pero indicaron que ellas lo valorarán dependiendo de la carga de trabajo que se tenga. En tal sentido comentaron que ellas lo decidirán conforme a este criterio. Descartaron que no ir a trabajar ese lunes pueda provocarles algún problema posterior en su trabajo.

Algunas indicaron que si bien los feminicidios no son un problema de este sexenio, ya es momento de que “en el país se sepa el valor que tienen las mujeres en la economía del país”.