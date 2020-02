Busca Mejoredu impulsar desarrollo del Sistema Educativo Nacional

Ciudad de México. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) realizó una reunión con los secretarios de educación de los estados y de la Ciudad de México, a fin de establecer una agenda que contribuya a impulsar el desarrollo del Sistema Educativo Nacional. Etelvina Sandoval Flores, presidenta del organismo, invitó a las autoridades educativas a trabajar, de manera coordinada, para lograr la meta de brindar una mejor educación básica y media superior, que esté al alcance de todos los mexicanos.

Al clausurar el encuentro, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, llamó a establecer mejores y mayores canales de comunicación para trabajar como un solo equipo, y para que, en el marco del Acuerdo Educativo Nacional, se otorguen mejores condiciones de trabajo, formación y capacitación al magisterio, y se establezca una atención individualizada que permita elevar el aprendizaje de las y los alumnos.

"No dejemos solos a nuestras niñas y niños. No los hagamos sentir solos, como muchas veces sucede, y más en el mundo moderno que estamos viviendo en donde hay muchísimos problemas en la familia. No puede haber abandono de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes", agregó.

Ante los comisionados de Mejoredu,resaltó que el trabajo de esta Institución contribuirá a que los docentes refuercen su papel como agentes para la transformación educativa, y a fortalecer a las comunidades escolares como espacios de equidad e inclusión y a mejorar el aprendizaje de los alumnos.

En el diálogo con autoridades educativas, convocado y coordinado por la Comisión, dijo que la información que genere también contribuirá al establecimiento de políticas para mejorar el Sistema Educativo Nacional y al desarrollo profesional docente. Consideró importante analizar más a fondo la formación continua del magisterio y que para ello es importante el intercambio de información con las entidades federativas sobre los problemas y avances que se tienen en la materia.