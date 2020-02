Pacientes con VIH arremeten contra el IMSS

Ciudad de México. Activistas y defensores de derechos de pacientes con VIH realizaron pintas en el edificio sede del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde también rompieron ventanales y puertas de cristal, para exigir al organismo el abastecimiento de antirretrovirales para pacientes con VIH, principalmente quienes reciben el nuevo esquema farmacológico con Bictegravir.

Luego de bloquear por más de tres horas los carriles centrales de Reforma, una decena de activistas insistieron en establecer un diálogo con el director del instituto, Zoé Robledo. Pese a que funcionarios del Seguro Social salieron a atenderlos, los quejosos rechazaron sus posicionamientos e intentaron rociarlos con pintura roja.

Previo a las acciones de protesta, en conferencia de prensa, Alain Pinzón, integrante del colectivo Vive Libre, aseguró que el instituto ha sido omiso en la atención de los pacientes con inmunodeficiencia. Denunció que desde hace un año faltan condones y lubricantes, así como pruebas rápidas del virus y de hepatitis C, lo que incrementa las condiciones de vulnerabilidad para quienes enfrentan este padecimiento.

-Se quedan sin tratamiento-

Aldair Jiménez, de Inspira Cambio, informó que de enero a la fecha la organización civil ha recibido 250 reportes de compañeros que no están recibiendo sus tratamientos completos porque hay desabasto de varios antirretrovirales, en particular del nuevo esquema, y agregó que los mecanismos de atención desarrollados por el IMSS no están funcionando.

Al respecto, el instituto dio a conocer la Plataforma Interactiva VIH-IMSS, a fin de atender quejas y conocer el porcentaje de recetas que han sido surtidas en las primeras 72 horas, luego de su emisión. Detalló que del 16 de enero al 15 de febrero, sólo 3.5 por ciento de las recetas no han sido surtidas oportunamente; es decir, 96.5 por ciento fueron cubiertas de forma efectiva.

Luego de la protesta y de los daños ocasionados al edificio del IMSS, Luis Durán, coordinador de Planeación en Salud, y Álvaro Velarca, coordinador de Seguimiento Interinstitucional e Internacional del IMSS, reiteraron la disposición a mantener un diálogo para atender cada una de las quejas por desabasto de medicamentos, y recordaron que de los 63 mil pacientes con VIH, 70 por ciento ya han migrado al nuevo esquema de tratamiento. Velarca destacó que de las 285 mil 408 recetas expedidas del 16 de enero al 15 de febrero, sólo se han recibido 631 quejas, que representan 0.2 por ciento del total de los fármacos recetados.