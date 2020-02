Klein: más riesgo de violencia en sociedades desiguales

Viernes 21 de febrero de 2020. En todo el mundo la relación de violencia, criminalidad y desigualdad es muy alta. Las sociedades con problemas de distribución de ingresos van a tener actividades criminales que afecten a sus poblaciones, por eso es fundamental la participación del Estado en la distribución de la riqueza y en el control del mercado, afirmó Herbert S. Klein, historiador y experto latinoamericanista.

En entrevista con La Jornada, el profesor emérito de la Universidad de Columbia destacó que cada vez es más claro que la privatización del Estado y la ausencia de su rol en la economía está generando más y más desigualdad . Por ello, enfatizó, son fundamentales las inversiones públicas que se destinan a apoyar a los sectores más empobrecidos, las cuales, reconoció sí cuestan mucho, pero tienen efectos claramente benéficos .

Es prioritario, explicó, atender la pobreza extrema y a la población sin educación ni recursos, así como darles una base, porque es más peligroso para una sociedad no dar estos apoyos y tener personas sin empleo ni acceso a educación y salud .

Galardonado con el premio Alfonso Reyes 2019, que otorga El Colegio de México a los más destacados investigadores en el campo de las humanidades, Klein destacó que todas las naciones del mundo tienen problemas de distribución de ingresos, no tan fuertes como en América Latina y el Caribe, pero existen en casi todos los países, lo que explica en mucho las reacciones populistas derechistas que se viven en Europa y en otras partes del mundo .

En economía, explicó, hay un nuevo debate sobre si el mercado capitalista por sí mismo está generando automáticamente problemas en la distribución de la riqueza, tanto en naciones avanzadas como en las que se encuentran en vías de desarrollo. Y casi todo el mundo, aun cuando están de acuerdo con el neoliberalismo o con un modelo socialdemocrático, coinciden en que el Estado debe controlar el mercado .

Historiador y antropólogo decano en el estudio de las realidades latinoamericanas, experto en historia de la esclavitud y la demografía regional, apuntó que las condiciones de violencia existen en muchos países de la región, donde hay pobreza, desempleo y falta de acceso a la educación para los jóvenes, pero el caso de México es particular: se trata del país más importante para el mercado de drogas de Estados Unidos, pero también tiene organizaciones ilegales que operan de forma importante en el país, casi igual que un Estado nacional .

–¿Qué ocurre con la fragmentación social en América Latina y en el caso particular de México?

–Si la economía no marcha, si la distribución de ingresos no está más o menos basada en el mérito, si no hay una élite que genere más recursos por ser productiva y que invierta en el desarrollo de la economía, si esto no existe, poco a poco, en cualquier sociedad, sus enlaces se irán fragmentando.

“En toda sociedad en la que los jóvenes no tienen educación o posibilidad de acceder a una formación de calidad ni a ocupaciones que les den ingresos y, eventualmente, a una vida de familia estable, esto va a afectar poco a poco a todo el sistema, y el gobierno tiene que jugar un rol fundamental para arreglar la situación.

En el caso de Brasil y México se impulsaron programas de distribución de recursos, como Progresa y Bolsa Familia, los cuales fueron fundamentales; no reorganizaron todo el sistema, pero sí lograron sacar a muchas personas de la pobreza extrema.

Políticas criticadas

–En México esas políticas han sido duramente criticadas.

–Es absolutamente fundamental. Cuesta mucho dinero, pero han tenido un impacto directo, inmediato, importante, y se puede ver en los índices de distribución de ingresos: es decir, aquellos con más bajos ingresos están subiendo un poco más rápido que la élite y su ganancia de riqueza.

Ex director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, Klein reconoció que ante un escenario de mayor desigualdad, donde la economía no marcha, lo cierto es que no sabemos si la democracia va a sobrevivir, hoy estamos menos optimistas que hace 20 años. Tenemos a China, con su élite de partido, pero tiene errores, como tener un primer ministro para toda la vida, lo que no es una buena idea para ningún país. Pero en realidad no sabemos qué tipo de gobierno va a dominar .