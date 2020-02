CEAV denuncia penalmente a familia que bloquea acceso

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) anunció este viernes que interpuso una denuncia penal en contra de las personas que desde el pasado lunes mantienen bloqueado el acceso a su sede, al tiempo que los inconformes señalaron que dicha medida por parte de las autoridades no tiene razón de ser, pues su protesta únicamente busca que la titular del organismo, Mara Gómez, atienda sus demandas.

A través de un comunicado, la CEAV indicó que presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes “por actos que podrían ser constitutivos de delitos durante el bloqueo de un grupo de personas al acceso principal del edificio sede de la Comisión”.

De acuerdo con el organismo, a partir del 17 de febrero “el señor Carlos Vanda y familiares impidieron tanto ingresos como salidas por la puerta central la CEAV, como parte de su manifestación.

“Además, hicieron sus necesidades fisiológicas en el vestíbulo y encendieron un anafre en el lugar, lo que puso en riesgo la integridad de las víctimas que acuden a la Comisión y del personal de la institución. Adicionalmente, provocaron diversos daños al inmueble y amenazaron a los empleados”.

En su denuncia, la CEAV le solicitó a las autoridades competentes “emitir las medidas de protección procedentes, con la finalidad de estar en posibilidades de seguir brindando los servicios que tiene encomendada esta Comisión”.

Asimismo, la Comisión indicó que “aunque refrenda su respeto al derecho a la manifestación y libre expresión de las ideas, al mismo tiempo señala que no cederá a presiones, ni aceptará actuar fuera de sus atribuciones y facultades legales”.

De igual forma, reiteró que Vanda fue recibido por la titular de la CEAV el 17 de diciembre de 2019 para conocer detalles de su caso y que no ha acudido a citas médicas o ha rechazado otros ofrecimientos de ayuda.

“Sólo queremos que baje y nos atienda”

Por su parte, Carlos Vanda denunció que en la recepción de la CEAV se mantienen seis personas, integrantes de su familia, para exigir que las autoridades del organismo les otorguen los apoyos que les corresponden, luego de haber sido víctimas de secuestro en el estado de Chihuahua, de donde son originarios.

“La petición es que nos diga si va a poder resolver nuestro caso o no. Simplemente que ya se ejecute la reparación del daño, que se arreste al señor que nos trae precisamente en este problema y que ya acaben con este caso. Ya no queremos más pastillitas, más papeles, juntas en las cuales no se resuelve nada”, señaló uno de los inconformes.

De su lado, Carlos Vanda aseveró que no ha recibido medidas de apoyo, como indicó la CEAV a través de un boletín el pasado miércoles, y subrayó que el y su familia han sido víctimas de maltrato al solicitar ayuda en la Comisión, entre ellos la negativa de utilizar el baño y el haber recibido empujones por parte del director general de vinculación de la entidad, Michael Chamberlin.

“Mara está completamente equivocada. Ella tiene dos meses que acaba de entrar [...] En ningún momento me han ayudado para nada. La casa que me dio la CEAV la tengo porque yo la tomé; yo duré varios meses con mi familia en albergues. Obviamente estamos enfadados, nerviosos, molestos y enojados por tantos años que nos ha victimizado la Comisión a nosotros”, dijo.

“El edificio no está tomado, únicamente estamos aquí para exigirle a Mara que baje y nos atienda. Las pancartas son para que la sociedad sepa que ella no hace su trabajo. Yo en ningún voy a soportar ni tolerar que un servidor público de jerarquía alta que sabe que no me puede tocar, haya perdido el sentido y me haya tocado”, agregó Vanda.