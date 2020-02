Distribuyen en el Metro miles de preservativos por el Día Internacional del Condón

En el marco del Día Internacional del Condón, que se conmemora hoy, la Fundación de la salud para el SIDA (AHF, por sus siglas en inglés) junto con otras organizaciones entrega en diversas estaciones del Metro miles de preservativos.

Con el lema “Con condón es sexy” busca promover al uso correcto de éste “y dejar claro que además de ser una vía efectiva para una vida saludable, es un elemento divertido en la interacción sexual de las personas”.

Nicole Finkelstein, directora de AHF México, destacó que seis de cada diez personas no utilizan condón en sus relaciones sexuales. Esto se debe -mencionó- a que sienten pena, en el caso de las mujeres a proponer el uso del preservativo, o consideran que las sensaciones no son las mismas con protección, pero también por el precio de los preservativos y porque muchos no saben cómo usarlo.

Por ello, agregó, es necesario acercar el condón a las personas, “explicarles cómo se usan, quitar el tabú y hablarlo como cualquier tema. Se requiere quitarle el miedo a lo desconocido, informar y empoderar a la población dándole el insumo”.

Agustin López González, director de prevención y participación social en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida), destacó que entre los retos que se tienen está incrementar en las mujeres el uso del preservativo dado que reportan niveles más bajos que los hombres.

“Todas las mujeres tendrían que tener el poder de negociar, arreglar su disfrute, su placer, su relación de pareja con una medida preventiva”, dijo.

Indicó que organismos internacionales han recomendado que en las escuelas al igual que se debe fomentar su uso, tienen que estar disponibles.

El funcionario agregó que todas las personas con prácticas sexuales de riesgos son susceptibles de contraer vih o infecciones de transmisión sexual. “Hay persona que tienen una vida con una pareja estable o así se declaran, algunos están unidos o casados, y resuelta que se infectan... Todos estamos teniendo distintas prácticas sexuales a lo largo de nuestra vida, algunos más intensas y otros menos”.

Detalló que los dato indican que la principal forma de transmitir el VIH sigue siendo la sexual y algunos de los grupos más afectados son hombres que tienen sexo con otros hombres.