Ciudadanía decidirá si es mejor el Insabi o sistemas panistas: AMLO

Jueves 6 de febrero de 2020. Al destinar los recursos sin condiciones a los estados de gobernadores panistas que rechazaron adhe-rirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para que dichas entidades pongan en marcha sus propios sistemas de salud locales, será la ciudadanía la que califique cuál sistema funciona mejor, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a no alarmarse por la competencia , ya que es parte de la democracia.

Explicó que su postura fue no aceptar la propuesta de los panistas para incorporarse parcialmente al nuevo sistema, ya que no permitiría a la ciudadanía definir cuál autoridad cumple y cuál no.

La decisión de no integrarse no fue motivo de pleito, agregó, además de adelantar que no se les obligará a incorporarse al Insabi porque “qué tal que los ciudadanos digan: ‘Está mejor éste’, o sea, el que manejen los estados. Entonces, está bien la competencia. Además, eso es parte de la democracia, o sea, no debemos alarmarnos por eso”.

Los gobernadores emanados del blanquiazul tuvieron una reunión con el jefe del Ejecutivo en Palacio Nacional el martes pasado, con un diálogo respetuoso, pero franco , indicó el tabasqueño. Sin embargo, sostuvo que no son buenas las medias tintas , con incorporación que no fuera integral.

“Si hay una compra consolidada, (y después) no llegan los medicamentos, lo que se podría alentar –no quiere decir que existe esa intención–, se podría decir: ‘La federación no nos envía los medicamentos’. Entonces dijimos: No, o es completo, integral, o no”, indicó, aunque no descartó la posibilidad de llegar posteriormente a un acuerdo.