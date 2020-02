Episcopado pide evitar pánico por el coronavirus

Ciudad de México. Ante la emergencia internacional por el brote del nuevo coronavirus 2019-nCov, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, señaló que la Iglesia católica está atenta a los reportes de la Secretaría de Salud para implementar medidas que eviten contagios, y pidió no entrar en pánico.

Hasta el momento, dijo, “no hemos tenido ninguna indicación pero siempre estaremos al pendiente para que los fieles se mantengan en la salud”.

Tras leer su mensaje dominical en Monterrey, Nuevo León, donde es arzobispo, señaló que en cuanto las autoridades de salud informen que hay un riesgo, “inmediatamente” se procederá como cuando sucedió en la crisis de influenza AH1N1, en 2009. En aquella ocasión, recordó, la comunión se entregó en la mano, “se utilizaron productos para limpieza de manos y también se limpiaron todas las bancas de las iglesias para evitar cualquier contaminación”.

Cabrera López invitó a los fieles a cuidar su salud. “Hay que pedirle mucho a Dios, porque este virus del corona es un riesgo para la humanidad, brota en uno de los países más numerosos de habitantes que es China, lo cual implica ahora en este mundo tan global y de tanta comunicación que será muy difícil detenerlo.

“Leí de un ciudadano chino que pasó por México fue considerado positivo en la enfermedad, tienen que rastrear los lugares de contacto pero también no es bueno caer en el pánico, estaremos al pendiente de lo que digan nuestras autoridades y todos debemos de cuidar nuestra salud”, insistió.

En otro tema, el presidente de la CEM se pronunció porque los gobiernos estatales de adhieran al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). “Es un riesgo marginarse del camino de todo el país”, señaló.

Agregó que si bien el proyecto del gobierno federal “implica más gasto para los estados porque hay que compartir recursos locales y federales, creo que no es sano retirarse de un acuerdo que se ha tomado para que se atienda gratuitamente a los que no tienen seguro, los que estaban en el seguro popular y muchos otros ciudadanos que no tienen manera de atender su salud”.

Destacó que “debemos caminar hacia la salud universal de todos los mexicanos independientemente de que coticemos o no en el Seguro Social porque la salud es un bien para todos y es un deber de quienes nos gobiernan proporcionar salud a todos los ciudadanos”.