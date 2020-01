Recomienda viróloga repetir las medidas tomadas ante el A/H1N1

Alarmarse en este momento no ayuda en nada. No creo que estemos al borde de una crisis, pero hay que actuar de manera prudente , sostuvo. Asimismo, estimó que el sistema de salud de México está tomando las medidas apropiadas, revisando a las personas que vienen de China y de países asiáticos, y se están armando equipos para hacer diagnósticos rápidos, pues se tiene la información suficiente y las herramientas para hacerlo. Incluso, dijo tener conocimiento de primera mano de que el gobierno mexicano está organizando equipos por si tuviéramos que atender una emergencia mayor .

Con lavarnos muy bien las manos, con agua y jabón; no tocarnos la cara, y no asistir a lugares muy concurridos, además de aislarse en caso de algún síntoma, yo creo que nos vamos a librar de ésta y de la epidemia de influenza que estamos viviendo en el país , señaló la investigadora, especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos.

Respecto a las 81 muertes registradas, señaló que es terrible , aunque dijo que por la información difundida, la mayoría de estas personas tenían condiciones médicas subyacentes , es decir, se trataba de mayores de edad, ya con hipertensión, diabetes o alguna otra condición que empeoraba el padecimiento.

Lo mejor que podemos hacer es recomendar y actuar con prudencia , dijo la viróloga, quien estimó que no va a ser tan difícil conte-ner que esta infección se riegue por el mundo , debido a las medidas extremas que ya se están tomando.

–¿Es posible contar con alguna vacuna a corto plazo?

–No por el momento; se trata de un nuevo coronavirus y de hecho no tenemos todavía vacuna contra ningún coronavirus. No la hay; se está trabajando, pero no es tan fácil hacer una, como lo vemos en las películas; hacerla lleva mucho tiempo, trabajo, investigación y por lo pronto no hay una. Tampoco hay medicamentos contra este virus, por lo que se deben tomarse otras acciones para contenerlo. Sé que están empezando a ensayar algunos otros antivirales para ayudar a que se acabe la infección más rápidamente, pero por el momento no hay ningún tratamiento específico.