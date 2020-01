Molesta a familiares fotografía de "Don Nepo" en Marcha por la Paz

Ciudad de México. Familiares directos de Nepomuceno Moreno Núñez, asesinado en noviembre de 2011 en la búsqueda de su hijo Jorge Mario Moreno León, manifestaron su enojo por el hecho de que en la marcha convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) alguien haya sostenido una pancarta con el rostro de su ser querido sin contar con su autorización.

En entrevista con La Jornada, en la cual solicitaron el anonimato, explicaron que su molestia no es contra los organizadores de la caminata, sino por el hecho de que Julián Le Barón contrató como su abogado a Abel Murrieta, ex procurador del estado de Sonora, quien a su consideración “encubrió” a los asesinos de “Don Nepo” –como se le conocía cariñosamente—al no actuar en su contra, pese a tenerlos identificados.

“Sabemos que Javier Sicilia y Julián Le Barón tienen buenas intenciones y nos hubiera gustado estar con ellos, pero una de las cosas que no podemos soportar es que el abogado de Julián sea Abel Murrieta, quien fue procurador en Sonora en el momento en el que sucedió lo de Jorge Mario Moreno”, señalaron las personas consultadas.

“Nosotros no quisimos acudir a la marcha por esos motivos, y ahora veo que llevaron pancartas de Nepomuceno y las traen personas que no conocemos. Él fue uno de los pioneros del MPJD y nosotros nunca autorizamos que llevaran sus pancartas, porque tratan de hacer parecer que estuvimos ahí, apoyando” la caminata, cuando no fue así.

“Muchos quieren aparece en la foto y ser oportunistas, como (el senador sin partido) Emilio Álvarez Icaza, quien aprovechó el caso de nuestro familiar. Estamos muy enojados y molestos de que usaran la pancarta sin nuestra autorización porque para nosotros es una burla. Nada más faltaba que Abel Murrieta hubiera estado cargando la foto”, añadieron.

Los entrevistados recordaron que, tras el asesinato de “Don Nepo”, tuvieron que salir de su lugar de origen y llevan casi una década viviendo “a salto de mata”, por miedo a que también ellos sufran alguna agresión.

“No es que no apoyemos a Julián, a Javier o a cualquier persona a la que le llegue a pasar lo que nos pasó a nosotros, pero lo de Abel Murrieta no lo podemos tolerar. Al no tomar acción contra los delincuentes que mataron a Nepomuceno, los apoyó. Sólo pido que nos tengan respeto y quiten las pancartas” con el rostro del activista asesinado en Hermosillo, Sonora.

Con respecto a los motivos que llevaron a Le Barón a contratar como su abogado al ex fiscal Murrieta, los familiares de “Don Nepo” dijeron no entender cuáles habrían sido esas razones, pues los antecedentes de dicho ex funcionario son bien conocidos por el MPJD.

Como se informó en este diario, al menos dos organizaciones de víctimas --la Red Eslabones por los Derechos Humanos y el Colectivo Solecito de Veracruz-- decidieron no participar en la marcha, por estar en desacuerdo con la participación de grupos políticos a los que consideran como "oportunistas".

La llamada Caminata por la Verdad, Justicia y Paz salió este jueves de Cuernavaca, Morelos, y se espera que el sábado llegue a la Ciudad de México.

El domingo 26, los integrantes de la movilización realizarán una marcha de la Estela de Luz a Palacio Nacional, en demanda de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador retome la agenda de construcción de la justicia transicional y reconsidere su estrategia de seguridad pública.