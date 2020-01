Bloquean familiares de niños con cáncer acceso a T1 del AICM

Ciudad de México. Familiares de niños con cáncer, pacientes del Hospital Infantil de México Federico Gómez bloquearon la avenida principal de acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Exigen al gobierno federal abastecimiento de medicamento.

Al lugar arribó Alejandro Calderón Alipi, coordinador de abastecimiento y distribución de medicamentos e insumos médicos, Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi), quien aseguró que no hay desabasto de medicamento y les ofreció dialogar a través de mesas de trabajo a cambio de retirar el bloqueo; sin embargo, los afectados rechazaron la propuesta hasta que se les haga por escrito o hasta que el presidente al respecto y se comprometa a atenderlos.

Los quejosos afirmaron que los medicamentos que reciben los menores para el tratamiento contra el cáncer no se abastece en diferentes hospitales del país.

"No hay crisis. Sabemos que hay dos medicamentos que a nivel mundial la producción ha sido muy baja en este año. Nosotros solicitamos la demanda de los hospitales, nos la dieron, compramos lo que se necesitaba y pues no hay crisis. Hay crisis de medicamentos cuando se empiezan a sumar estados que no estaban contemplados en esa demanda. Hoy tenemos vincristina, metotrexato y ciclofosfamida, de hecho ya llegó la vincristina al hospital infantil", agregó Calderón Alipi.

El bloqueo generó que varios pasajeros caminen varios kilómetros para llegar a tiempo a la terminal aérea.

En tanto los padres de los niños con cáncer aseguraron que no se moverán hasta obtener una respuesta favorable.

El metotrexato trata el cáncer retardando el crecimiento de células cancerosas y la vincristina es un fármaco utilizado contra la leucemia aguda.