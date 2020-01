Busca diputado detener tala ilegal en Cuajimalpa

El diputado federal Francisco Saldívar aseguró que su único interés en la zona de Vista Hermosa es detener la tala ilegal, que afecta, principalmente a la alcaldía de Cuajimalpa.

El legislador reiteró su compromiso para trabajar con esa alcaldía y con la de Alvaro Obregón en el combate a este delito.

Explicó que las declaraciones que hizo respecto al tema fueron vertidas con la intención de referirse exclusivamente a la tala ilegal de arboles y que si mencionó a Rodrigo Vázquez es porque lo conoce pero que no se ha referido al estatus legal de alguna de sus propiedades.

Respecto a Sigfrido, Esteba Molet y Marco Antonio Romo, aseguró que no hizo mención alguna de ellos, pues no los conoce y no tiene conocimiento de sus respectivas situaciones legales.