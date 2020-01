Comipems emitirá convocatoria el domingo para bachillerato

Ciudad de México. La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) emitirá este domingo la convocatoria para el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2020, con el que se prevé participen 318 mil 418 jóvenes en edad de cursar su bachillerato.

En conferencia de prensa Javier Olmedo Badía destacó que se espera un incremento en la demanda de 2.7 por ciento, es decir, 8 mil 249 concursantes adicionales a los que se presentaron 2019. No obstante, destacó que como cada año, se prevé que 5.5 por ciento de quienes se inscriban no obtendrán un lugar debido a que no presenten el examen o no obtengan su certificado de secundaria.

Destacó que con la emisión de la convocatoria este 19 de enero, inicia el proceso, que continuará la próxima semana con la entrega de la guía del concurso 2020 a alumnos de tercer grado de secundaria, quienes recibirán apoyo de sus orientadores y profesores, pues se capacitó a poco más de mil 800 para ayudar a los adolescentes a iniciar esta nueva etapa educativa.

El pre-registro en Internet se realizará para todos los aspirantes del 20 de enero al 21 de febrero, mientras que el registro presencial se llevará a cabo del 3 al 17 de marzo. El examen se aplicará el 20 o 21 de junio, de acuerdo con la ficha que se entregue a cada aspirante; y los resultados se conocerán en la gaceta electrónica de Comipems el 24 de julio.

Olmedo Badía recordó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la institución con mayor demandas de concursantes, pese a que sólo ofrece 34 mil lugares cada año, y destacó que además de la máxima casa de estudios, en el concurso Comipems participan el Instituto Politécnico Nacional, las preparatorias del gobierno del Estado de México y los subsistemas de bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, entre otros.