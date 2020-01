Entorno social y familiar influye capacidades de niñas: Inmujeres

Ciudad de México. Entre los cinco y siete años de edad las niñas ya piensan que no tienen las mismas capacidades que los niños, que no son igualmente buenas en matemáticas u otras actividades. El entorno social y familiar “les está diciendo que no pueden”, señaló la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann.

Añadió que esta percepción que tienen las niñas se debe a la construcción social del género. “Estamos en una sociedad que a las mujeres nos dice tu puedes esto y no esto otro, y a los hombres igual. Eso determina tu imagen, lo que piensas de ti misma. En nuestras sociedades lo ves en la casa, en la escuela, en la televisión y en la calle. No tienes otro mensaje”, dijo.

“Tenemos que cambiar esto porque si queremos tener científicas, artistas, tenemos que decirles desde el inicio que pueden todo igual que los niños y a ellos decirles que las que están a lado son iguales, que no necesitan tratarlas como princesitas”, mencionó Gasman Zylbermann.

Tras participar en el anuncio del cambio de nombre del canal de barra infantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ahora Once Niñas y Niños, destacó que ante tal panorama, es de suma importancia trabajar desde la educación, los medios de comunicación, en las familias el tema de la igualdad.

La titular del Inmujeres resaltó que la televisión tiene un papel educativo muy importante. “Revisando los estudios vemos que son casi cinco horas al día que los niños y las niñas entre 4 y 12 años pasan frente a la televisión viendo todo tipo de programación, mucha de ella no hecha para ellos. Ven desde reality, telenovelas, programas de casos de la vida real… Esa es una quinta parte del día que se puede aprovechar para mandar mensajes que cambien los estereotipos de género”.

Agregó que impulsar la educación inclusiva es uno de los objetivos del gobierno federal, “es algo que nos estamos planteando y viendo desde la Secretaría de Educación Pública”.